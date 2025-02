Motociclista embriagado bate em veículo estacionado e é preso em Minas

Um motociclista, de 24 anos, foi preso na madrugada deste domingo (23/2) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, após colidir com uma caminhonete estacionada no Centro da cidade. Alcoolizado e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ele admitiu à Polícia Militar (PM) ter consumido bebidas alcoólicas e, ao ser atendido no hospital, soltou a frase: "Isso foi cachaça demais, né?".

O acidente aconteceu na Rua Ana de Oliveira, onde a caminhonete Fiat Strada estava estacionada em frente à casa do proprietário. De acordo com o boletim de ocorrências, o dono do veículo relatou que estava em casa quando ouviu um barulho forte e, ao sair para ver o que havia acontecido, encontrou a motoneta caída após a colisão.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, o motociclista estava deitado em um banco na praça em frente, com escoriações nos braços e pernas, além de dores no ombro. Questionado pelos policiais, ele afirmou que pilotava a Honda C100 Biz envolvida no acidente, mas não soube explicar como o que aconteceu.

Durante a conversa, os militares perceberam o forte hálito de bebida alcoólica e perguntaram sobre o consumo de álcool. Ele respondeu que havia bebido três latinhas de cerveja por volta das 19h. Mesmo com a oferta do etilômetro para comprovar a embriaguez, ele se recusou a realizar o teste.

Ao consultar o sistema, os policiais constataram que ele não possuía CNH e que a motocicleta estava com o licenciamento vencido desde 2019. O condutor também revelou que havia comprado o veículo há cerca de um mês.

Após ser levado ao Hospital Santa Casa para atendimento, o motociclista teria feito várias menções ao consumo excessivo de álcool. Ainda de acordo com o boletim de ocorrências, antes mesmo de ser interrogado, ele pediu para ir ao banheiro e vomitou.

Além da prisão em flagrante por dirigir sem habilitação, ele recebeu multas e teve a lambreta removida para um pátio credenciado pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran/MG).

