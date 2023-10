Gigante 100% SUS, Santa Casa acompanha a saúde de BH há mais de um século

432





A primeira instituição de saúde de Belo Horizonte, o Hospital Santa Casa, completa 124 anos de história neste ano. Fundada em 1899, apenas dois anos após a inauguração da nova capital mineira, a instituição se consagrou como a maior prestadora filantrópica de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas Gerais e uma das maiores do Brasil, oferecendo atendimento em 40 especialidades médicas e atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS).





O hospital funcionava originalmente em um pavilhão na esquina da Rua Ceará com a Avenida Francisco Sales, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de BH. O prédio da Santa Casa BH como conhecemos hoje foi inaugurado em 1946 e é resultado de um projeto assinado pelo arquiteto Raffaello Berti. Com 32 mil metros quadrados, o edifício tem 13 andares, com alas de atendimento, UTIs e enfermaria.





A instituição filantrópica não foi o único empreendimento pioneiro do grupo em BH. A Funerária Santa Casa, de 123 anos, foi o primeiro serviço funerário da nova capital. Próximas ao hospital estão outras unidades que compõem a instituição Santa Casa BH como o São Lucas, Centro de Especialidades Médicas Santa Casa BH, Faculdade Santa Casa BH e Instituto Geriátrico Afonso Pena.





Atualmente a casa de saúde cuida de pacientes vindos de 90% dos municípios mineiros. São mais de 3,4 milhões de atendimentos por ano em 1.200 leitos que compõem ambulatórios coordenados por mais de 8 mil funcionários, entre colaboradores e médicos. De acordo com a instituição, o foco é na cultura de resultados, qualidade e eficiência e a meta é “conquistar o reconhecimento como hospital de excelência pelo Ministério da Saúde.”





*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho