Santa Casa de BH abre vagas com salários de até R$ 45 mil

Santa Casa de BH contrata anestesistas com foco em aumentar número de cirurgias eletivas (não urgentes) na unidade (foto: Gustavo Xavier/Divulgação)

A Santa Casa de Belo Horizonte, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste, abriu 35 vagas para médicos anestesistas, em caráter emergencial. A contratação, com salários que chegam A até R$ 45 mil por mês, antecipa a meta do hospital em aumentar o número de cirurgias eletivas (não urgentes) nos próximos meses.





Segundo o diretor de assistência à saúde da Santa Casa BH, Cláudio Dornas, há uma demanda reprimida de 3,5 mil pessoas aguardando procedimentos no Sistema Único de Saúde (SUS). "Muitos pacientes esperam há meses na fila, tanto pela pandemia e outros motivos. Nós temos um número médio, mas já percebemos que não é suficiente para atender essa demanda reprimida", declara.Maior hospital com atendimento integral do SUS de Minas Gerais, a instituição conta com 19 salas cirúrgicas e, só em 2022, realizou mais de 12,3 mil procedimentos. "Nossa intenção é fazer números de cirurgia que a Santa Casa nunca teve", vislumbra Dornas. Hoje, a equipe tem mais de 50 anestesistas. O envio de currículos pode ser feito diretamente com a Gerência do Bloco Cirúrgico, por meio do número (31) 99134-0504.O hospital tem, pelo menos, três blocos cirúrgicos que demandam o trabalho de anestesistas. "Ainda existe um número grande de exames que precisam de anestesia e sedação de procedimentos, por exemplo, tomografias, cateterismo cardíaco. Se a gente não aumentar a quantidade de anestesistas, não conseguimos aumentar o número total de cirurgias", explica o diretor da instituição.Ao contrário de outros hospitais, que vivenciam um cenário desafiador na contratação de anestesistas, a Santa Casa BH não precisou suspender cirurgias eletivas, nem de urgência, por conta da falta desses profissionais. "Nosso temor era que se a gente não tivesse conseguido melhorar a equipe, com as campanhas, a gente teria uma redução significativa, estimada em 25% a 40%", detalha Dornas.Por ser um hospital filantrópico, a Santa Casa BH também recebe doações financeiras e de equipamentos. "Isso sempre vai demandar mais recursos, tecnologia, equipamentos. Nesse caminho qualquer ajuda é bem vinda", destaca Dornas. Os interessados em ajudar podem entrar em contato pelo 0800 941 7377 ou pelo site