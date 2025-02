Tempo em BH: capital pode ter chuva com trovoadas nesta terça

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Belo Horizonte pode registraram chuva com trovoadas nesta terça-feira (25), segundo a Defesa Civil de BH.

De acordo com o órgão municipal, a previsão indica que o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada foi de 19°C e a máxima pode chegar a 30°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 45% à tarde.

Minas

No restante de Minas Gerais, o cenário é parecido, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme o órgão nacional, áreas de instabilidade atmosférica relacionadas ao calor provocam aumento de nebulosidade e pancadas de chuva típicas do verão nas regiões Sul e Triângulo.

No entanto, o ar quente continental relativamente mais seco inibe a formação de nuvens e chuvas nas demais regiões do estado. Há previsão de chuva isolada no Leste de Minas.

De acordo com o Inmet, a semana que antecede o Carnaval de 2025 é de tempo estável em Belo Horizonte e na maioria das regiões do estado.