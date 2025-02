Associações de catadores de BH recebem seis novos caminhões

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

As associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis de Belo Horizonte receberam, na manhã desta segunda-feira (24/2), seis novos caminhões compactadores. Os veículos serão utilizados na coleta seletiva porta a porta e substituirão a frota atual. A entrega foi realizada pela Prefeitura de BH (PBH), que investiu R$ 3,91 milhões na aquisição.

De acordo com a PBH, a Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável (Asmare), Associação dos Recicladores de Belo Horizonte (Associrecicle), Cooperativa dos Trabalhadores com materiais recicláveis da Região Oeste de BH (Coopemar), Cooperativa Solidária de Trabalhadores e Grupos Produtivos da Região Leste (Coopesol) e Cooperativa Solidária dos Recicladores e Grupos Produtivos do Barreiro e Região (Coopersoli) serão beneficiadas.

Tais associações realizam a coleta seletiva porta a porta desde 2019, quando foram credenciadas pela Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) em chamamento público. Elas foram contratadas pela SLU, responsável pelo planejamento e fiscalização do serviço.

Para o diretor da Asmare, Getúlio Andrade, o recebimento do caminhão para a associação é de grande satisfação e agradecimento. Atualmente, a Asmare conta com 130 colaboradores, que devem ser auxiliados com a chegada do veículo.

"É uma grande alegria a gente tá recebendo esses caminhões novos pra estar recolhendo reciclagem na rua. Isso aí é uma luta nossa de muito tempo e hoje tá sendo festejado grandiosamente pela gente, porque levou uma luta de muito tempo e isso dá a sensação de que os nossos pedidos estão sendo ouvidos pelo poder público", diz Andrade.

No entanto, o diretor da associação reforça que ainda há muito a conquistar. Para ele, o reconhecimento pelo serviço histórico prestado pelos catadores em Belo Horizonte seria ótimo para a categoria. Ele considera que este é um grande avanço, mesmo precisando de muito mais.

"Precisa mais do pessoal se conscientizar sobre a coleta seletiva, porque ainda vai muita coisa que não é reciclável no meio. Isso é um ultimato para a população. O poder público está fazendo o papel dele, mas ainda tem muitas coisas que tem que ser melhorado. Mas já é um avanço, não deixa de ser", diz.

Novo projeto

Belo Horizonte também foi incluída no Programa Diogo de Sant’Ana Pró-Catadoras e Pró-Catadores para a Reciclagem Popular, do governo federal. Durante o evento, que contou com a participação do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, e representantes das associações, o termo de adesão do município ao programa foi assinado pelo prefeito em exercício Álvaro Damião (União Brasil).

“Esse projeto é muito importante para as cidades porque tudo o que é feito na cidade é pelas pessoas. Principalmente para as mais simples e mais pobres. Temos que dar qualidade de vida para essas pessoas que estão trabalhando e sofrem preconceito nas ruas de Belo Horizonte”, disse Damião.

O prefeito em exercício ainda elogiou e parabenizou o trabalho do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), mas reforçou que o empenho da SLU é notório. Ele ainda reconheceu o trabalho feito pelos catadores e fez um apelo para que a população também reconheça os serviços prestados por eles.

“O projeto promove serviços, qualidade de vida, o trailer vai rodar e oferecer serviços. Catador é ‘da correria’, não dorme, fica 24 horas trabalhando. A gente tem que ir até a esse grupo e levar o que ele precisa”, concluiu.

Na assinatura do termo, um trailer que vai oferecer serviços para os catadores de BH foi entregue pelo governo federal. O veículo faz parte do Projeto Conexão Cidadã, que vai oferecer serviços de assistência em saúde, como primeiros socorros e vacinação, regularização de documentos, apoio jurídico e psicológico, além de incluir os catadores nos programas sociais da PBH.

Em parceria com o governo federal, os serviços possibilitam o mapeamento dos catadores, dando visibilidade e reconhecimento profissional, avaliando a situação em que eles se encontram, com o objetivo de inseri-los nas cooperativas. Isso porque, o projeto busca promover qualidade de vida e de trabalho aos catadores.

“Estamos retomando essa cadeia produtiva, que faz um trabalho muito importante pra gente. O Brasil não tratou na sua história essa categoria, fazendo com que as pessoas se acostumaram a chamar os catadores de lixo e a querer longe de suas casas, mas eles prestam um serviço fundamental. Uma prestação de serviço ambiental. Ajuda o país a se desenvolver de maneira sustentável, então eles precisam de respeito e nós estamos recuperando essa cadeia produtiva”, disse o ministro Márcio Macêdo.

Programa Diogo Sant’ana

O Programa Pró-Catador surgiu em dezembro de 2010 para promover a inclusão social e econômica dos coletores de materiais reutilizáveis e recicláveis. O advogado e professor Diogo Sant’ana foi um dos responsáveis pela criação do programa no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência naquele ano.

O programa previa ações nas áreas de capacitação, formação, assessoria técnica, incubação de cooperativas e empreendimentos sociais solidários, pesquisas e estudos sobre o ciclo de vida dos produtos e a responsabilidade compartilhada, aquisição de equipamentos, máquinas e veículos.

Além disso, a implantação e adaptação de infraestrutura física e a organização de redes de comercialização e cadeias produtivas integradas por cooperativas e associações de catadores. Em fevereiro de 2023, o programa retornou com outro nome do advogado, que faleceu em dezembro de 2020.

De acordo com o decreto, o objetivo é colocar os catadores como atores centrais na cadeia de reaproveitamento de materiais recicláveis e reutilizáveis no Brasil e realizar uma mudança no modelo atual de economia circular e logística reversa do país.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice