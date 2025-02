Policial de SP morre afogado em rio de Minas

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

O corpo de um soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), de 28 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (24/2), no rio Pomba, em Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, na tarde de sábado (22/2), a vítima estava com a irmã e uma amiga quando entrou em uma área de grande profundidade e correnteza forte do rio. Ele afundou na água e não retornou à superfície.

A irmã do soldado acionou o Corpo de Bombeiros na tarde de sábado. Os militares usaram técnicas de mergulho com equipamento completo, buscas de superfície descendo o rio a favor da correnteza e buscas aéreas com o uso de drone.

No início da manhã de hoje, o corpo do policial foi localizado. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Civil.

O corpo da vítima permaneceu no local até a chegada da perícia, que liberou o liberou para os cuidados da funerária e da família.

