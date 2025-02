MG: casal é preso com 140 barras de maconha no carro

Um homem, de 53 anos, e a companheira, de 24, foram presos com 140 barras de maconha escondidas no porta-malas do carro. O caso aconteceu em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira, na noite desse domingo (23/2).

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe realizava um patrulhamento na Rua Francisco Fialho quando percebeu um carro, de modelo Polo, estacionado em um local fora da área de estacionamento. Os militares se aproximaram e sentiram um forte cheiro de maconha vindo da traseira do veículo.

Segundo o Sargento Silva, os militares puderam ver as barras de maconha pelo vidro, com a utilização de lanternas. A equipe iniciou uma busca pelos responsáveis e encontrou o proprietário do veículo e a companheira em um hotel, perto de onde o carro estava estacionado.

O casal assumiu a posse da maconha e, com eles, também foram encontrados R$ 4.000 em espécie. As drogas, o dinheiro e dois aparelhos celulares foram apreendidos.

O carro foi removido ao pátio do Detran e as investigações seguem com a Polícia Civil.