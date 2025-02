Idosa é detida ao golpear homem com toco em formato de santo

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Uma idosa, de 64 anos, foi presa por golpear na cabeça um homem, de 28, com um toco de madeira com formato de santo. O caso foi registrado na noite desse domingo (23/2), no bairro Vila Bela, em Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o primeiro chamado da Polícia Militar informava sobre um indivíduo atingido com uma facada na região do abdômen. No local, os militares encontraram a vítima caída ao solo, desacordada, com vísceras aparentes e vômito próximo a boca.

O homem chegou a ser socorrido para o hospital, mas morreu pouco depois de dar entrada no atendimento. O médico ainda relatou que o homem tinha pequenas lesões na cabeça e na orelha esquerda.

No local onde a vítima foi encontrada, uma idosa relatou que o homem foi até a casa dela bastante alterado, provavelmente pelo consumo de drogas, danificou a porta de entrada da residência e entrou com uma faca em mãos dizendo que iria matar alguém.

Ao ser surpreendida pelo homem, a idosa pegou um toco de madeira em formato de santo e deu vários golpes na cabeça dele. Depois disso, o homem saiu do imóvel e caiu próximo ao portão de entrada já vomitando. A idosa ainda relatou que o homem já chegou com uma perfuração no abdômen.

A nora da idosa estava em casa com os filhos e acordou com os gritos do homem. Ela socorreu a sogra, que passou mal por conta da situação.

O registro policial ainda aponta que o suspeito de esfaquear a vítima é filho da idosa. A companheira dele relatou que o marido mora em BH e não visita a casa em Raposos desde dezembro. Populares afirmaram que a vítima pode ter ido até a casa da família devido a dívidas que o suspeito tinha com ela.

A idosa foi detida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. O suspeito de esfaquear a vítima ainda não foi localizado.