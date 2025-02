Bombeiros procuram por jovem que nadava em rio na Grande BH

Um homem, de 25 anos, é procurado pelos bombeiros depois que ele foi visto pela última vez nadando no Rio Paraopeba, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desse domingo (23/2).

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e a Polícia Militar (PMMG) foram acionadas para uma ocorrência de afogamento, em uma região próxima à Estrada Toca do Beto Aranha Prainha, perto do Bar do Beto.

Segundo testemunhas, o homem nadava no rio mas, em certo momento, não foi mais visto.

Duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local do desaparecimento. Porém, até à noite, o homem ainda não havia sido encontrado.

As buscas foram retomadas na manhã desta segunda-feira (24), com a mobilização de equipes especializadas e com o uso de recursos adequados para buscas na água. Até o momento, não há notícias sobre o paradeiro do jovem.