Carro alugado tem rodas furtadas em frente a prédio

Um carro alugado teve as rodas furtadas na madrugada desta segunda-feira (24/2), na Rua Castelo de Abrantes, no bairro Castelo, Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

O veículo, um Volkswagen T-Cross prata, estava estacionado em frente a um prédio residencial.



Imagens de uma câmera de segurança mostram que o ladrão sozinho cometeu o crime. Ele chegou ao local em um carro, estacionou um pouco à frente do veículo da vítima e, sem ajuda, levantou o carro no macaco e retirou as rodas do lado esquerdo do T-Cross. O morador João Franco, que alugou o automóvel, contou que foi avisado do furto por um vizinho. “A frente do prédio é toda iluminada. Ele agiu sozinho, inclusive. Deu até para ver as duas rodas do carro sendo levadas”, disse.





João afirma que não se trata de um caso isolado e denuncia que furtos e arrombamentos de veículos têm sido frequentes no bairro. Segundo ele, criminosos quebram vidros para levar pertences deixados dentro dos carros e até roubam conjuntos inteiros de rodas. “A gente vem observando roubos de roda, quebra de vidros e furtos de materiais. Dá para andar pelas ruas e ver cacos de vidro no chão”, relatou.

Outros moradores da região também já reclamaram do aumento da criminalidade. Segundo os relatos, os criminosos agem mesmo em ruas bem iluminadas e movimentadas. O temor entre os vizinhos cresce diante da falta de soluções efetivas para conter a criminalidade.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





A reportagem procurou a Polícia Militar para comentar o caso. Esta matéria será atualizada assim que houver a resposta.