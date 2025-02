Genialidade na música: John Lennon faria 84 anos

Com as canções "From Me to You" e "She Loves You", do segundo álbum, intitulado "With The Beatles", iniciava-se a "Beatlemania" na Inglaterra, com a banda presente nas rádios e tvs e atraindo o grande público cada vez mais."She Loves You" foi o primeiro single a vender um milhão de cópias. Foto: Wikimedia Commons/Lauren Gerson