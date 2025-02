Suárez reage a gol olímpico de Neymar pelo Santos (Neymar comemora gol olímpico na partida contra a Inter de Limeira)

Atualmente no Inter Miami, o atacante Luís Suárez reagiu ao gol olímpico de Neymar na vitória do Santos por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, nesse domingo (23/2), pela 12ª segunda rodada do Campeonato Paulista.

“Marque um gol, gordinho”, brincou Suárez, amigo de Neymar desde os tempos de Barcelona, quando formaram o histórico trio MSN ao lado de Messi.

O comentário de Suárez foi em uma postagem de Neymar no X (Twitter). Na publicação, o atacante destacou a felicidade de voltar a jogar bem depois de um longo período afastado dos gramados por lesão no joelho esquerdo.

“A minha maior alegria é jogar futebol”, escreveu o ídolo do Santos.

O gol em Limeira foi o segundo de Neymar na volta ao Santos. O camisa 10 também já anotou três assistências nos seis jogos desde o retorno ao Peixe.

O Santos avançou às quartas de final do Paulistão como líder do Grupo B, com 18 pontos. Na próxima fase, o Peixe encara o Bragantino. A partida será neste sábado (2/3), na Vila Belmiro, ainda sem horário definido.

Neymar e Suárez no Barcelona

Neymar e Suárez atuaram juntos em 125 partidas pelo Barcelona, de 2013 a 2017, com 73 gols para o brasileiro e 100 para o uruguaio. Além disso, foram dois títulos do Campeonato Espanhol, três da Copa do Rei, um da Liga dos Campeões e um do Mundial de Clubes.

