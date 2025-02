Vídeo: passageiros reagem a arrastão, agridem e jogam suspeitos pela janela

Passageiros de um ônibus foram vítimas de uma tentativa de arrastão na noite deste sábado (22) na Avenida Venceslau Brás, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.

Segundo informações preliminares, um grupo de menores de idade entrou no coletivo na altura do Instituto Philippe Pinel e se aproveitou do congestionamento para roubar os pertences dos passageiros.

Populares reagiram agredindo os infratores. Alguns deles foram jogados pela janela do ônibus e receberam chutes dos indivíduos.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 2º BPM (Botafogo) foram ao local, mas os envolvidos já haviam fugido.

Sobre o policiamento na região, a corporação afirmou que, neste fim de semana, foram destacados mais de 800 policiais da Operação Verão e que emprega pontos de revista no bairro para coibir estes crimes, que são comuns na região.