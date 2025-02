‘Milagre’: menina baleada na cabeça no Rio aparece caminhando após alta

IS

IS

Após 15 dias internada, Mirella Francisconi, de 2 anos, baleada na cabeça em Pilares, na Zona Norte do Rio de Janeiro, recebeu alta nessa segunda-feira (10/2). A mãe da menina, Mayara Pinho, comemorou a recuperação da filha e compartilhou um vídeo emocionante nas redes sociais após a alta da filha. Nas imagens, Mirella aparece em casa, caminhando, ainda com auxílio.



“Em breve, creio que minha princesa vai voltar a andar sozinha novamente. Meu milagre”, escreveu Mayara na legenda.

O caso ocorreu no dia 26 de janeiro, quando Mirella voltava da praia com a mãe e outras crianças. O grupo desceu de um ônibus na Avenida João Ribeiro e esperava um carro de aplicativo quando criminosos tentaram assaltar um veículo de luxo. Houve troca de tiros, e a menina foi atingida na cabeça enquanto dormia no colo da mãe.

“Foi muito rápido, nem deu tempo de pegar o celular para chamar o Uber. Quando paramos, ouvi um estalo, mas achei que era uma bombinha. No segundo, percebi que era tiro. Quando corri para o Habib’s, vi que ela tinha sido atingida na cabeça”, contou Mayara.



Câmeras de segurança registraram o momento do desespero da família ao perceber o ferimento de Mirella. Pessoas tentaram se proteger, enquanto duas mulheres pediam ajuda. Dois homens pararam um táxi para levar a criança ao hospital.

A Delegacia do Méier investiga o caso, e o suspeito segue foragido. De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, Mirella é a primeira criança vítima de bala perdida no Rio em 2025.



Família pede ajuda para ajudar na recuperação

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Publicação da família de Mirella, em rede social, da vakinha para ajudar na recuperação da criança rede social



Para ajudar nos custos do tratamento da criança, a família criou uma vaquinha online, divulgada nas redes sociais de Mayara. No post, a mãe agradeceu as mensagens de apoio e pediu ajuda para a recuperação da filha. “Criamos essa vaquinha, quem quiser ajudar é só clicar nesse link. Já agradeço a todos pelas mensagens positivas e de carinho”, escreveu.