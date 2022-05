Pastor evangélico morre após ser atingido por bala perdida em Mariana

Uma troca de tiros que envolveu três criminosos resultou na morte de um pastor evangélico na noite dessa quinta-feira (12/5), no bairro Cabanas, em Mariana, na Região Central de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, de 80 anos, foi atingida por uma bala perdida na cabeça ao sair da igreja onde estava sendo realizado um culto. O alvo dos autores era um bandido bastante conhecido na região.

O idoso foi socorrido com vida e levado para um hospital da região, mas morreu durante a madrugada. No momento do tiroteio, um ônibus coletivo que passava pela rua foi alvejado, porém não houve feridos.