Duas pessoas morrem em tiroteio em porta de bar de BH

Homem de 32 anos foi levado para o Hospital Alberto Cavalcanti, mas morreu (foto: Reprodução da internet/Google Street View)





Uma guerra pelo tráfico de drogas pode ter sido a motivação para um tiroteio que terminou com duas pessoas mortas na porta de um bar na noite dessa terça-feira (1º/3) no Bairro Pindorama, na Região Noroeste de Belo Horizonte.









Conforme a PM, os primeiros disparos vieram de um dos ocupante da moto e os outros homens revidaram. No meio do fogo cruzado, o homem mais velho foi cercado e baleado. Ele chegou a ser levado ao Hospital Alberto Cavalcanti, mas morreu. Quando os militares chegaram ao local do crime, encontraram o corpo do mais novo na rua.





Um outro rapaz ficou ferido e precisou ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ressaca. Ele disse aos policiais que chegou ao bar momentos antes do crime, percebeu que houve um atrito entre os envolvidos e tudo ocorreu muito rápido. Ele foi atingido no braço esquerdo.





Os outros criminosos conseguiram fugir. O carro do homem de 32 anos, um Jetta, foi apreendido e levado para um pátio. O veículo tinha vários danos provocados pelos disparos.





Ainda de acordo com a polícia, há informações de que a vítima mais nova vinha sendo ameaçada por conta da guerra do tráfico, e outro integrante de uma das gangues já havia sido assassinado há algum tempo. O caso foi encaminhado à Polícia Civil.