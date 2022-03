Jovens são executados com tiros na cabeça na região norte de Belo Horizonte

Polícia investiga causas do duplo homicídio (foto: Arquivo Marcos Vieira/EM/D.A Press (em 08/01/2020))

A Polícia Civil começa a investigar a causa do duplo homicídio no bairro Novo Aarão Reis, região Norte de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (1º/3). Os jovens Jonhy Cristian Nascimento dos Reis, 22 anos, e Vitor Augusto Rocha de Souza, 19 anos, foram executados com tiros na cabeça, de acordo com a polícia.

Os corpos foram encontrados na avenida Detetive Eduardo Fernandes, 568. Próximo ao local, ocorria um tradicional baile funk e tiros foram ouvidos conforme relato de tstemunhas.

Autoria e motivação ainda são desconhecidas.