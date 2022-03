Homem é morto com 20 perfurações na cabeça em JF e namorado é suspeito

Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência no Bairro Marumbi, em Juiz de Fora (foto: Imagem ilustrativa - Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um homem de 42 anos foi encontrado morto em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, nesta terça-feira (1/3). Conforme a Polícia Militar, o corpo estava caído no chão, na Rua Joaquim Marques Coimbra, no Bairro Marumbi, em um corredor externo de acesso à residência da vítima.

A perícia técnica da Polícia Civil identificou cerca de 20 perfurações na cabeça do indivíduo. O principal suspeito do homicídio é o namorado dele. No entanto, ele ainda não foi localizado, pois a família não soube informar detalhes sobre o suspeito. A arma utilizada no crime não foi informada pela Polícia Militar.

A mãe também informou que dias antes o filho – que trabalhava em um tradicional colégio na Região Central da cidade – havia entregado o currículo do namorado na instituição de ensino.

Além disso, ela comunicou aos policiais que não localizou o aparelho celular da vítima em casa. Conforme a PM, o telefone também não foi encontrado junto ao corpo.

Ainda segundo o registro da ocorrência, a vítima não tinha passagens pela polícia. O caso será investigado pela Polícia Civil.