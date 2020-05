Adolescente e idosa são atingidos por bala perdida em Contagem

(foto: Google Street View/Divulgação)

Quatro homens, em um carro prata, atingiram por disparos de revólver um jovem de 22 anos, um adolescente, de 13, e uma idosa, de 60. Os disparos foram realizados na tarde de sábado (9), na rua Imbuia, no Bairro Jardim Laguna, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte,

Eles almejavam atingir o jovem de 22 anos, que recebeu seis disparos. No entanto, as balas perdidas acertaram o adolescente na nádega e a idosa nos pés. "O adolescente e a idosa não tem nada a ver com a briga. Tudo indica que queriam atingir o jovem de 22 anos", afirmou o policial.





O jovem de 22 anos foi levado para a UPA Ressaca e depois foi transferido para o Hospital Municipal de Contagem. A idosa e o adolescente também foram encaminhados para o hospital. A polícia ainda não tem pistas dos autores dos disparos que, segundo testemunhas, estavam encapuzados.