RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Homens armados realizaram um arrastão e assaltaram motoristas na manhã deste sábado (23/11) no elevado Paulo de Frontin, em um dos acessos ao túnel Rebouças, via de ligação entre as zonas sul e norte do Rio de Janeiro. A ação teria ocorrido por volta das 10h da manhã, de acordo com testemunhas.





Outros registros também revelam as ações dos criminosos na altura do Corpo de Bombeiros, na parte inferior do elevado, localizado no bairro Rio Comprido, zona norte do Rio. Nos vídeos, é possível ouvir disparos. Não há registros de feridos.





Em nota, a Polícia Militar afirmou que policiais do 4º BPM (São Cristóvão) flagraram três suspeitos em um veículo na saída do Túnel Rebouças, sentido centro. Segundo a corporação, os indivíduos tentaram roubar outro carro, mas, ao perceberem a presença dos policiais, houve confronto. Os suspeitos conseguiram fugir. A PM informou, ainda, que reforçou o patrulhamento na região.