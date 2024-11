Funcionário de banco do Espírito Santo é preso no Rio Grande do Sul

Um funcionário do Banco do Brasil foi preso na segunda-feira (18/11) por roubar R$ 1,5 milhão de uma agência em Vitória, Espírito Santo. Eduardo Barbosa Oliveira, 43 anos, estava acompanhado da mulher, Paloma Duarte Tolentino, 29, no momento da prisão, no Rio Grande do Sul. Ele foi flagrado saindo de uma agência com o dinheiro dentro de uma caixa de papelão.





De acordo com a Polícia Civil capixaba, o funcionário é concursado há 12 anos e trabalhava como gerente de módulo, função anteriormente conhecida como tesoureiro. O dinheiro teria sido roubado da tesouraria da instituição no dia 14 de novembro.





Funcionário planejou fuga





Os criminosos foram presos enquanto tentavam fugir, após dirigir mais de 2,2 mil quilômetros, de Vitória até Santa Cruz, no Rio Grande do Sul. Segundo a polícia, Eduardo e Paloma planejavam viajar para o Uruguai.

As investigações mostram que o casal alterou a senha do cofre da agência, quitou dívidas com o dinheiro furtado e estava com objetos embalados, pois pretendia mudar de casa.

A agência do Banco do Brasil acionou os agentes de segurança e registrou uma ocorrência ao perceber que o dinheiro não estava nos cofres da instituição.





Carro comprado com dinheiro roubado





As autoridades informaram que Paloma esteve na agência no dia do crime. A esposa do funcionário do banco foi até o local para depositar R$ 74 mil, retirados do montante furtado, com o objetivo de comprar o veículo usado na fuga.





Ao saber disso, os policiais foram à concessionária onde Paloma realizou a compra para identificar o automóvel adquirido e sua placa. Com as informações coletadas e compartilhadas com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal foi preso em menos de três horas após a denúncia. Um gato e um cachorro ainda estavam dentro do veículo.

Os valores furtados e o carro comprado foram devolvidos ao Banco do Brasil. O funcionário e a companheira foram presos em flagrante pelos crimes de furto continuado, tentativa de evasão de divisas e receptação.