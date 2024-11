O podcast ‘Política EM Pauta’, desta sexta-feira (22/11), comentou os principais temas que movimentaram a política mineira na última semana. Com os trabalhos legislativos interrompidos pelo feriado, o programa trouxe para o debate as propostas de privatização da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e da Companhia de Saneamento (Copasa), o encontro de governadores do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) e o problema de superlotação das penitenciárias mineiras.

Apresentado pelo repórter Bernardo Estillac, com participação do repórter Bruno Nogueira e do editor do Núcleo de Dados do Estado de Minas, Gabriel Ronan, o programa trouxe informações, bastidores e percepções da equipe sobre os temas em destaque. O Política EM Pauta está disponível na íntegra no youtube do Portal UAI e nos principais tocadores de podcast.

No primeiro bloco, os jornalistas fizeram um breve retrospecto do avanço da Reforma Administrativa da prefeitura de Belo Horizonte, em tramitação na Câmara Municipal, mas que teve poucos avanços na última semana.

No segundo bloco, o debate se concentrou na Assembleia, onde o vice-governador Mateus Simões (Novo) protocolou os projetos de privatização da Cemig e Copasa, promessa antiga do governador Romeu Zema (Novo).

No terceiro e último, a conversa deu destaque para a manchete do Estado de Minas de quinta-feira (21/11): “Superlotação carcerária abre espaço para o crime”. A matéria de Gabriel Ronan revela que 66,8% das unidades prisionais em Minas que abrigam mais detentos do que a capacidade.



