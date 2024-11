Nesta quarta-feira (13/11), o Estado de Minas lançou a terceira edição do podcast 'Política EM Pauta'. O programa semanal traz as principais notícias sobre o cenário político de Minas Gerais, com destaque para a PEC que propõe o fim da escala 6x1, o racha no PT mineiro e a federação com o PV e o PCdoB, além da reforma administrativa que tramita na Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Nesta edição, a repórter e colunista Ana Mendonça e o repórter Bernardo Estillac receberam o colega Bruno Nogueira, também da editoria de Política, para discutir os bastidores do poder em Minas Gerais.

Em seguida, a conversa se concentrou no racha interno do PT em Minas Gerais. Os embates entre os deputados Rogério Correia, Reginaldo Lopes e Gleide Andrade dominaram o bate-papo, revelando as tensões e disputas dentro do partido.

O terceiro bloco foi dedicado às insatisfações do PV em relação à federação com o PT e o PCdoB. A deputada Lohanna (PV) foi destacada como uma das principais vozes críticas dentro da sigla, o que aprofundou as discussões sobre a aliança entre os partidos.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Por fim, a reforma administrativa proposta pelo prefeito Fuad Noman (PSD), que será votada em plenário nesta quarta-feira, foi o tema da última parte do programa. A análise dos objetivos e impactos da reforma movimentou a conversa, destacando os desafios e as expectativas para sua aprovação.