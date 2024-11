Um passageiro foi preso na manhã desta sexta-feira (22) por suspeita de ser o responsável pelo incêndio de um ônibus de viagem com 40 pessoas na rodovia Régis Bittencourt, em Cajati, cidade do vale do Ribeira, a cerca de 230 km da capital paulista.

Nenhum passageiro sofreu ferimentos, pois todos conseguiram desembarcar antes de o fogo se alastrar. O coletivo, que ficou destruído, seguia de São Paulo para Curitiba.





A PRF (Polícia Rodoviária Federal) disse ter sido acionada por volta das 5h30 para atender a ocorrência de incêndio em um ônibus da Viação Andorinha, no km 497 da rodovia, sentido sul. De acordo com testemunhas, o fogo teria sido provocado por um homem trajando camisa vermelha, bermuda e boné preto, que fugiu.





Segundo a polícia, pessoas que estavam no ônibus disseram que o suspeito estava dentro do banheiro do ônibus quando o fogo começou. Passageiros conseguiram arrombar a porta e retirar o homem, quando as chamas se alastravam.





"Durante a confusão, todos os ocupantes deixaram o veículo, e o suspeito aproveitou a situação para fugir", afirmou a PRF, em nota.





A polícia realizou buscas na região e encontrou o homem em um posto de combustíveis, a três quilômetros do local do fogo. Ele foi preso em flagrante.





Questionado sobre o motivo da ação, a PRF afirmou que ele forneceu respostas evasivas e sem nexo. "Ele apresentava fuligem no rosto, reforçando os indícios de sua participação no ato", diz trecho da nota.





O suspeito foi conduzido ao plantão da Polícia Judiciária de Cajati-SP e deverá ser indiciado por incêndio criminoso.