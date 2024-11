A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro realizam uma operação contra uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias, nesta quinta-feira (21). A operação é realizada por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público. O grupo teria causado um prejuízo de mais de R$ 40 milhões ao Banco do Brasil.





Os agentes estão nas ruas dos bairros das zonas Norte e Oeste do Rio, além de Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana, cumprindo 16 mandados de busca e apreensão contra 11 investigados. O objetivo é apreender dispositivos eletrônicos ilegais, coletar provas e identificar outros integrantes do esquema criminoso.

A investigação da DRF revelou que os criminosos utilizavam dispositivos eletrônicos clandestinos para acessar sistemas internos de agências bancárias e obter dados sigilosos de clientes, manipulando essas informações para cometer fraudes financeiras. Desde dezembro de 2023, os ataques foram identificados em agências localizadas no Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Vila Isabel e Centro, na capital, além de unidades nos municípios de Niterói, Tanguá, Nilópolis e Duque de Caxias.

A investigação apontou que o grupo atuava de forma organizada, com divisão de tarefas específicas entre aliciadores, aliciados, instaladores, operadores financeiros e líderes.