O incidente ocorreu em março, quando a cliente foi assistir ao show da banda Coldplay Rafael Navarro/Divulgacao O Itaú Unibanco foi sentenciado pela Justiça a compensar uma cliente que teve R$ 9.000 retirados de sua conta após cair no golpe da 'maquininha com defeito'. Além disso, o banco deverá pagar R$ 5.000 em indenização por danos morais aos pais da vítima. Durante o processo, o Itaú argumentou que a fraude aconteceu por negligência da vítima e negou falhas na prestação do serviço.









Leia: Itaú Unibanco tem lucro de R$ 30,8 bilhões em 2022 O incidente ocorreu em março, quando a cliente foi assistir ao show da banda Coldplay no estádio do Morumbi. Ela adquiriu duas camisetas de um vendedor ambulante, pagando R$ 80 cada. No momento do pagamento, o vendedor informou que a máquina de cartão de crédito apresentava problemas de conexão no visor. Ele pediu então que a cliente digitasse sua senha três vezes. Cinco minutos após a transação, ela recebeu uma ligação de sua mãe, informando sobre compras com 'valores exorbitantes'.





A mãe da vítima entrou em contato com a central de cartões para relatar o ocorrido e contestou compras de R$ 4.000 e R$ 5.000, que excediam o padrão de gastos de sua filha. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas mesmo assim o banco aprovou as compras.





Na decisão, a juíza Érika Ricci, da 1ª Vara Cível de São Caetano do Sul (SP), afirmou que o banco é responsável pelos procedimentos de segurança para prevenir fraudes. Ela destacou que o Itaú não pode transferir essa responsabilidade ao cliente.





Além de restituir os R$ 9.000 à vítima com juros, o Itaú Unibanco foi condenado a pagar R$ 5.000 aos pais da jovem por danos morais e arcar com os custos do processo. A juíza considerou que os pais sofreram desvio produtivo ao terem que lidar com um problema causado pelo fornecedor (Itaú).





No processo, o Itaú sustentou que não houve falha na prestação de serviço e que a fraude ocorreu por 'imprudência' da vítima. Em comunicado, o banco afirmou que 'as transações foram realizadas pela própria cliente, mediante a utilização do seu cartão com chip e senha pessoal, dentro dos limites de crédito disponíveis'. A instituição também aconselhou os clientes sobre medidas a serem adotadas para evitar golpes similares.