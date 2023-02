Itaú Unibanco tem lucro de R$ 30,8 bilhões em 2022

(foto: Wikimedia Commons)

São Paulo - O Itaú Unibanco fechou o ano passado com lucro de R$ 30,8 bilhões, um crescimento de 14,5% em relação ao ano anterior, informou a unstituição financeira nesta quarta-feira (8 de fevereiro). O resultado foi impactado negativamente pela crise da Amaricanas, que está em recuperação judicial, porque o banco decidiu provisionar integralmente o impacto da rede varejista, no valor de R$ 719 milhões, o que reduziu o resultado no quarto trimestre.









Leia também: Empresário mineiro: 'Americanas me levou à falência' Segundo o CEO do banco, Milton Maluhy Filho, embora a fraude na Americanas tenha ocorrido este ano, o Itaú optou por lançar os créditos da rede varejista como provisão na carteira Créditos de Liquidação Duvidosa de 2022. O banco fechou o ano passado com um total de R$ 32,3 bilhões em créditos de liquidação duvidosa, valor 59,6% superior ao de 2022.





"Como optamos por efetuar 100% dos créditos como provisionados, não temos impacto futuro e qualquer recuperação vira lucro", afirmou Milton Filho. A crise na Americanas impactou também no custo de crédito do banco, que aumentou R$ 1,3 bilhão no quarto trimestre de 2022. "O custo do crédito foi de R$ 9,8 bilhões no quartro trimestre e sem esse evento do varejo seria de R$ 8,5 bilhões", informou Broedel.





Crédito e inadimplência





A carteira de crédito do Itaú Unibanco fechou o ano passado em R$ 1,41 bilhão, contra R$ 1,027 bilhão em 2021, o que representa crescimento de 11,1%. "Na carteira de crédito nós fizemos uma readequação no fim do ano, com redução" disse Broedel. "Reduzimos o ritmo de crescimento da carteira de crédito da pesaoa física, com redução de 90% nas concessões de cartão de crédito", acrescentou Milton Filho ao prever que o crédito vai se manter restrito por um tempo razoável.





A taxa de inadimplência do Itaú Unibanco ficou em 2,9% no ano passado, uma alta de 0,4 ponto percentual em relação a 2,5% em 2021. "Nós vemos uma estabilização na pessoa física", afirmou Milton Filho. No Brasil, segundo o Itaú, a taxa de inadimplência em 2022 foi de 3,4%.





*O colunista viajou a convite do banco