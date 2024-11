Uma briga, provavelmente por causa de drogas, suposição levantada pela Polícia Militar, a partir de depoimentos de testemunhas, foi a causa de uma briga e uma tentativa de homicídio, na manhã desta sexta-feira (22/11). O crime ocorreu na esquina da Avenida do Contorno com Rua Santa Rita Durão, no Bairro Funcionários, região centro-sul de Belo Horizonte.





Segundo testemunhas, um homem que estava trabalhando numa obra, entre duas lojas de alimentação, procurou o lavador de carros, que habitualmente está no local, para tirar satisfações.





A briga teria sido por causa de drogas, com um acusando o outro de enganar o outro. O funcionário da obra apanhou uma pá na loja onde estava trabalhando e voltou à esquina onde ocorreu a confusão.





Ele começou a desferir golpes no lavador de carros, que foi atingido no rosto e no braço direito. O lavador reagiu e começou a bater no homem que o agredira. Os dois se atracaram no chão.





De repente, o homem levantou-se e buscou uma picareta, com a qual atingiu o lavador de carros na cabeça.





Por coincidência, uma viatura da Polícia Militar passava pelo local naquele instante. Os policiais desceram do carro e prenderam o agressor em flagrante. O lavador de carros foi levado para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII.



A frente de uma das lojas ficou cheia de respingos de sangue e teve de ser fechada. Funcionárias do estabelecimento comercial tentaram impedir a briga mas, ao verem o homem com a picareta, correram para a cozinha do estabelecimento.