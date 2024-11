crédito: Marcelo Regua/Governo do Estado do Rio de Janeiro

O condomínio do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi alvo de uma bala perdida na manhã deste sábado (23/11). O relato foi feito por um morador em um grupo de WhatsApp do condomínio, segundo aponta o jornal O Globo.

Nas imagens, aparecem uma janela atingida pela bala e o projétil. O condomínio é localizado na Barra da Tijuca.

Ao Correio, a assessoria de Castro disse que não comentará o caso. A reportagem também procurou a Secretária de Segurança Pública do estado e aguarda resposta. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.





A plataforma Onde Tem Tiroteio mostra que a região de Rio das Pedras registrou disparos na manhã deste sábado (23/11).

Pelas redes sociais, moradores de Rio das Pedras, Nova Iguaçu e Morro do Jorge Turco registraram disparos nas regiões entre a noite desta sexta-feira (22) e a madrugada deste sábado.