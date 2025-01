BH terá mais 384 apartamentos do Minha Casa, Minha Vida

O prefeito em exercício de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), assinou nesta quarta-feira (29/01) dois contratos com a Caixa Econômica Federal para a construção de 384 moradias no Bairro Castelo, Região da Pampulha, pelo Programa Minha, Casa Minha Vida. O prazo de entrega das obras é de, no máximo, dois anos.

O acordo prevê a construção de 200 unidades no Residencial Conceição Augsten, na rua de mesmo nome, e outros 184 no Residencial Comendador Wigg II, na Rua Castelo da Beira. Esses imóveis serão entregues às famílias com renda de até R$2,8 mil.

O Governo Federal investirá o valor de R$65,3 milhões e o município arcará com outros R$16,4, totalizando R$ 81,7 milhões. Assim, o investimento é de R$170 mil por residência.

As unidades se juntam a outras 100 firmadas em contrato assinado pelo Prefeito Fuad Noman em 2024. No total, o Bairro Castelo terá 484 unidades habitacionais destinadas ao Minha Casa, Minha Vida.

Moradias em BH

A PBH já assinou 14 acordos até o momento, chegando a 2.386 apartamentos. O objetivo do município é chegar a 3 mil unidades distribuídas nas regionais Norte, Nordeste, Oeste, Pampulha, Venda Nova, Barreiro e Leste.

Em setembro, a Prefeitura de Belo Horizonte assinou um contrato do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) com a Caixa firmando a construção de 80 unidades habitacionais do Residencial Maurette, localizado no Bairro Manacás, e outros 48 no Residencial Tibiriçá, situado na Vila São Jorge, Região Oeste da capital.

Na ocasião, o valor dos contratos somaram R$ 24,7 milhões, sendo R$ 21,8 milhões de recursos federais e R$2,9 milhões a cargo da prefeitura.

No mês seguinte, a PBH assinou outro contrato para a construção de mais 284 unidades habitacionais no Residencial Jordelino, na Região do Barreiro. O valor do investimento foi de R$ 59 milhões, sendo R$ 11 milhões de aporte do município.

Já em Novembro, foram assinados mais dois contratos para a construção de 400 unidades habitacionais: residenciais Francisca Anastasia I e Francisca Anastasia II, no Bairro Paquetá, Região da Pampulha.

O último contrato assinado foi em 15 de janeiro, para a construção de 188 unidades habitacionais do Residencial Djalma Cassimiro, no Bairro Dom Silvério, na Regional Nordeste. Foram investidos R$ 31,9 milhões pelo governo federal e quase R$ 6,6 milhões pela PBH, além de R$ 49.845,35 de aporte para a infraestrutura externa necessária à viabilização do empreendimento.