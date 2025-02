BH vai enfrentar uma onda de calor durante o carnaval

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Minas Gerais deve enfrentar uma nova onda de calor durante o carnaval, segundo a empresa de meteorologia Climatempo. A previsão é que a condição climática comece nesta sexta-feira (28), com temperaturas entre 5ºC e 7ºC acima da média. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado já enfrenta um calor intenso com temperaturas típicas de verão.

Segundo a Climatempo, a onda de calor no Sudeste deve permanecer até o início de março. Além de Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul enfrentaram um temperaturas acima do normal.

O novo episódio de calor extremo será causado pela atuação de um sistema de alta pressão em médios níveis da atmosfera, intensificará a circulação do ar de cima para baixo, inibindo a formação de nuvens e favorecendo o aumento das temperaturas de maneira mais expressiva ao longo dos próximos dias.

O meteorologista Ruibran do Reis explica que não há previsão de chuvas para os próximos dias, assim como a chegada de uma frente fria. Nas regiões do Triângulo e Alto Paranaíba, as temperaturas devem ficar até 4ºC acima da média, mas na Região Metropolitana, a média é de até 3ºC a mais. Já nas regiões Leste e Sudeste, as temperaturas ficam amenas. No Vale do Jequitinhonha e na Zona da Mata, pode haver pancadas de chuva típicas do verão.

De acordo com a previsão, uma nova massa de ar quente deve se estabelecer a partir do dia 28 e se estender, pelo menos, até 5 de março, período que compreende o feriado de carnaval. Com isso, autoridades recomendam que os foliões reforcem a hidratação e tomem cuidado com a exposição prolongada ao sol, especialmente nos blocos de rua, onde muitas pessoas permanecem ao ar livre por longos períodos.

Usar roupas leves, aplicar protetor solar regularmente e evitar atividades físicas intensas nas horas mais quentes do dia são medidas essenciais para prevenir problemas de saúde relacionados ao calor extremo. Grupos mais vulneráveis, como idosos e crianças, devem receber cuidados extras para evitar desidratação e insolação.

Cuidados

Ao Estado de Minas, o médico especialista em família e comunidade, Artur Oliveira Mendes, passa algumas dicas para as pessoas que vão participar dos blocos. Os foliões devem estar preparados para dias quentes, com várias horas com sol forte.

“Estamos em um momento de muito calor e ar seco. A recomendação principal é não descuidar da hidratação. Nos blocos, evitar aglomerar demais - é difícil porque é um bloco de rua, mas tentar se espalhar pelas ruas. Usar roupas leves, calçados confortáveis e protetor solar”, diz o médico.

Diante do sol forte, principalmente no período da tarde, o folião pode se proteger com chapéu ou boné, pois a desidratação pode causar confusão mental, desmaios, dificuldade para respirar e urina escurecida. No entanto, o especialista reforça que bebida alcoólica não hidrata e causa o efeito contrário.

“Bebida alcoólica não vale para hidratação. Pode adotar a regra de que para cada latinha de cerveja ou refrigerante, tomar uma de água. Evita a desidratação e reduz a ressaca. Tem dupla função. Carnaval é a festa da alegria, ninguém precisa passar por isso, se tomar cuidado”, reforça Mendes.

Caso o folião passe mal durante o desfile por causa do calor, o médico orienta que a pessoa seja levada para um espaço mais aberto e menos aglomerado para respirar melhor. O ideal é tentar se hidratar, sair da exposição direta do sol e procurar atendimento de saúde. Ele comenta que vários blocos contam com uma estrutura para atender os participantes da festa.