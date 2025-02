Prepare sua pele para aproveitar bem os dias de carnaval

SIGA NO

O carnaval está quase aí. Foliões aguardam ansiosamente a próxima sexta-feira (28/2), sem contar as cidades onde o esquenta já começou e não para mais. Para aproveitar bem a folia de Momo, todo mundo quer estar com a saúde em dia. As mulheres devem redobrar os cuidados com a pele, que recebe muita maquiagem, glitter, sol e chuva.

O clima e a poluição afetam a pele, que enfrenta desafios extras como ressecamento, acúmulo de impurezas e perda de elasticidade. A limpeza é essencial neste período, porque ajuda a remover células mortas, desobstruir os poros e hidratar profundamente, promovendo renovação que deixa a pele mais saudável, preparada para lidar com as condições adversas do clima.



De acordo com pesquisa da empresa de análise de dados Mindminers, 76% dos brasileiros usam produtos para cuidar da pele, e 88% das mulheres agem assim.



A limpeza profissional complementa os cuidados diários, oferecendo benefícios que vão além da estética, como a prevenção de irritações e o estímulo à regeneração celular. Também ajuda a manter o equilíbrio, evitando excesso de oleosidade ou descamações, comuns em tempos de baixa umidade.



Luzia Costa, CEO da rede de estética facial Sóbrancelhas, reforça que a limpeza é uma forma de proteger a saúde da pele, especialmente em períodos de mudanças climáticas. Cuidar no dia a dia é o complemento do procedimento.



Com o carnaval batendo à porta, não faltam motivos para investir na limpeza, pois ela ajuda na absorção de produtos hidratantes, potencializa os resultados de outros tratamentos e auxilia a fixação da maquiagem. A seguir, Luzia Costa dá cinco dicas para deixar a pele pronta para os dias de folia:



1. Faça a limpeza de pele profunda dias antes do carnaval para remover células mortas, desobstruir os poros e garantir que ela absorva melhor os produtos de cuidados e maquiagem.



2. Use hidratantes adequados ao seu tipo de pele, tanto no rosto quanto no corpo. A hidratação cria uma barreira protetora, prevenindo o ressecamento causado por sol, suor e maquiagem.



3. Proteção solar é prioridade. Aplique protetor com FPS alto e o reaplique a cada duas horas, especialmente se estiver ao ar livre. Prefira produtos resistentes à água e ao suor para manter a pele protegida durante todo o dia.



4. Evite maquiagens pesadas. Prefira aquelas à base de água e oil-free para evitar obstruções dos poros. Use primers para garantir fixação e conforto, mas sem pesar.



5. Invista na recuperação noturna. Após cada dia de festa, remova toda a maquiagem com demaquilante e lave o rosto com sabonete adequado. Complete com hidratante calmante ou máscaras faciais regeneradoras, que vão ajudar a recuperar a pele.

* Isabela Teixeira da Costa/ Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.