Pule carnaval à vontade, mas proteja o celular e os cartões

Ontem, falamos aqui dos golpes mais comuns aplicados durante o carnaval. Mas essa história de falar só na desgraça não está com nada. Então, vamos agora às dicas da plataforma Reclame Aqui para que todos saibam se proteger durante a festa e cortar a farra dos golpistas.





No meio da agitação dos blocos, da música alta e das ruas cheias, é fácil baixar a guarda. Não ache que você está imune a golpes, pois isso pode acontecer com qualquer um. Veja a seguir sugestões para curtir o carnaval com segurança:



1. Use o aplicativo Celular Seguro. A ferramenta foi desenvolvida pelo governo federal para ajudar o usuário a agir de forma rápida e eficiente em casos de roubo, furto ou perda do celular. Permite emitir alerta para bloquear a linha telefônica, contas bancárias vinculadas e até o aparelho, por meio do bloqueio do IMEI.



2. Guarde muito bem os pertences Bolso de trás da calça não é o lugar mais seguro do mundo para o celular no meio da muvuca. O ideal é usar acessórios como pochetes ou doleiras, sempre voltados para a parte frontal do corpo. Guarde ali celular, dinheiro, os cartões, a carteira e a chave de casa.



3. Atenção com os cartões. Muitos golpes estão ligados ao uso do cartão, como roubo de dados, troca de cartão, valor errado na maquininha, aproximação indevida e por aí vai. Para evitar a aproximação indevida, por exemplo, use aquelas capas de bloqueio NFC. Na hora de passar o cartão na maquininha, nunca o entregue ao vendedor e confira o valor digitado antes de inserir a senha. Além disso, nada de sair por aí sem conferir se o cartão que você colocou na pochete é mesmo o seu.



4. Carteira vazia. Leve apenas o essencial na carteira. Evite andar com todos os cartões e grande quantia em dinheiro.



5. Reforce a segurança dos apps de bancos. Aplicativos de bancos são seguros. O problema é que os golpistas aproveitam as informações que o próprio usuário deixa salvas no aparelho para acessar as contas de forma indevida. Por exemplo: login automático no app do banco, senhas salvas no rascunho do e-mail, foto do cartão e imagens de documentos oficiais na galeria. A dica de ouro é dificultar a vida dos golpistas para evitar a invasão de contas. Desative o login automático do app do banco, redes sociais e e-mail.



6. Configure limites de transações e pagamentos no aplicativo do banco. Se pretende gastar apenas R$ 200 durante festa, por exemplo, altere os parâmetros de sua conta antes de sair de casa. Assim, caso algum golpista tenha acesso a seu aparelho, ele fica impossibilitado de fazer grandes movimentações na sua conta. Se possível, fique de olho nas transações em tempo real pelo aplicativo. Dessa forma, você consegue identificar indícios de golpe na mesma hora.

* Isabela Teixeira da Costa/ Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.