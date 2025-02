Incontinência urinária? Procure ajuda

A incontinência urinária afeta pessoas em todo o mundo. No Brasil, estima-se que cerca de 10 milhões convivam com o problema, segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). A condição é muito comum com o avanço da idade, mas, infelizmente, chega cercada de estigmas, levando muitas mulheres a adiarem a busca por tratamento.

Para evitar maiores transtornos, há paliativos, como o uso de absorventes diários, mas o ideal mesmo é conscientizar as mulheres sobre a importância de tratar o assunto com naturalidade.



Buscando quebrar barreiras, a marca Plenitude convidou a urologista Lilian Fiorelli para esclarecer alguns pontos, destacando os sinais de alerta que indicam a hora de buscar ajuda médica.



Os impactos da incontinência urinária vão além do desconforto físico, afirma Fiorelli. Pesquisas da International Continence Society (ICS) realizadas em 2023 revelam que a condição pode reduzir significativamente a qualidade de vida, afetando aspectos emocionais, sociais e profissionais.



Estudos como o Epidemiology of Incontinence in the County of Nord-Trondelag, de 1997, mostram que cerca de 70% das mulheres que apresentam sintomas de incontinência podem melhorar sua condição com diagnóstico precoce e tratamento adequado.



No entanto, muitas pacientes postergam a busca de ajuda por vergonha ou por acreditarem que o problema é consequência inevitável do envelhecimento.



“Não há motivos para se envergonhar. Procurar um especialista é um ato de cuidado e amor próprio”, diz a doutora Lilian Fiorelli.



A seguir, a especialista aponta os cinco principais sintomas de alerta que indicam a necessidade de buscar ajuda especializada:



1. Sentir urgência para urinar. A vontade surge de forma súbita e é difícil de controlar, muitas vezes levando a episódios de perda involuntária de urina.

2. Mesmo após urinar, pode continuar a sensação de que a bexiga não foi completamente esvaziada.



3. Acordar mais de uma vez para urinar durante a noite. Essa necessidade, chamada noctúria, pode ser um sinal de que há algo errado e é hora de procurar orientação médica. Mas também pode ser um alerta para diabetes.



4. Sintomas de infecção urinária, mas não há infecção. Sensação de ardor ao urinar e necessidade frequente de ir ao banheiro, mas sem a confirmação de infecção urinária, podem ser indício de incontinência urinária.



5. A perda involuntária de urina ao tossir, rir ou realizar atividades físicas pode ser um dos sinais mais evidentes e preocupantes de incontinência urinária.