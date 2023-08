683

Cerca de 10 milhões de brasileiros apresentam algum grau de incontinência urinária e convivem todos os dias com a condição, que atinge 45% das mulheres e 15% dos homens acima de 40 anos. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), o número é superior ao de diabéticos no Brasil. De acordo com especialistas, porém, essa condição pode afetar pessoas de todas as idades, embora prevalente em idosos e mulheres.





Urologista do Grupo São Cristóvão Saúde, Cristóvão Barbosa Neto esclarece que incontinência urinária "é um termo médico utilizado para descrever a incapacidade de controlar o fluxo de urina, resultando em perdas involuntárias de urina". Segundo o médico, suas causas são variadas, "desde fraqueza da musculatura pélvica ou hiperatividade da bexiga, até lesões de nervos, causas hormonais, entre outras".ocorre a perda involuntária de urina durante atividades que aumentam a pressão intra-abdominal, como rir, tossir, espirrar ou praticar exercícios físicos. É causada pela fraqueza dos músculos do assoalho pélvico ou do esfíncter uretral, que são responsáveis por manter o fechamento da uretrasúbita necessidade de urinar, acompanhada de perda involuntária de urina antes que se consiga chegar ao banheiro. "É causada por uma hiperatividade da bexiga, em que os músculos da bexiga se contraem de forma involuntária", explica Cristóvão Barbosacombinação da incontinência urinária de esforço e de urgênciacausada por problemas físicos ou cognitivos, que dificultam o acesso ao local adequado para urinaré quando, pela dificuldade de esvaziamento, ocorre um excesso de urina na bexiga, levando a um transbordamento. "Geralmente acontece devido a obstruções do fluxo urinário, como uma próstata aumentada (em homens) ou estreitamento da uretra", exemplificaa micção ocorre de forma involuntária, quando a bexiga atinge um determinado volume de urina, comum em pacientes com lesões medulares.O tratamento da incontinência urinária pode variar de acordo com o tipo e gravidade dos sintomas. Segundo o especialista, geralmente envolve mudanças de hábitos, abordagens comportamentais, terapias específicas e, em alguns casos, intervenções cirúrgicas. "As principais formas de tratamento são exercícios do assoalho pélvico, medicamentos, injeção intravesical de botox e cirurgias para correção de problemas anatômicos".fumar pode irritar a bexiga e levar à tosse crônica, o que aumenta a pressão intra-abdominal e pode contribuir para a incontinência urinária de esforçoo excesso de peso corporal pode exercer pressão adicional sobre a bexiga e os músculos do assoalho pélvico, aumentando o risco de incontinência urinária de esforçouma dieta pobre em fibras pode levar à constipação, o que pode afetar negativamente a função da bexiga e contribuir para a incontinência urináriacafé e o álcool são diuréticos, o que significa que podem aumentar a produção de urina e levar a uma maior frequência urináriasegurar a urina por muito tempo pode distender a bexiga e enfraquecer sua capacidade de contração, potencialmente causando incontinência de urgênciaconstipação pode pressionar a bexiga e os nervos associados, contribuindo para a incontinência urinária."A escolha do tratamento depende da avaliação individual de cada paciente, sendo fundamental consultar um médico ou especialista em urologia para determinar a abordagem mais adequada para o caso específico de incontinência urinária", aponta Cristóvão Barbosa Neto.