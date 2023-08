683

Neurofeedback é uma técnica de treinamento cerebral não invasiva, que usa a tecnologia de biofeedback para fornecer informações em tempo real sobre a atividade elétrica do cérebro Gerd Altmann por Pixabay





Mas afinal, o que é neurofeedback?

O neurofeedback, conforme Fátima Bana, neurocientista e psicopedagoga, é uma técnica de treinamento cerebral não invasiva, que usa a tecnologia de biofeedback para fornecer informações em tempo real sobre a atividade elétrica do cérebro: "Por meio de sensores colocados no couro cabeludo, é possível monitorar padrões de ondas cerebrais e fornecer feedback visual ou auditivo ao indivíduo".

Neurofeedback para crianças

Fátima Bana diz que essa técnica pode trazer melhora significativa para os pequenos em situações como:

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH): foi demonstrado que o neurofeedback melhora a atenção, reduz a hiperatividade e a impulsividade em crianças com TDAH.

foi demonstrado que o neurofeedback melhora a atenção, reduz a hiperatividade e a impulsividade em crianças com TDAH. Ansiedade e estresse: crianças que sofrem de ansiedade e estresse podem se beneficiar do neurofeedback, pois a técnica ajuda a regular a resposta do cérebro a situações estressantes.

crianças que sofrem de ansiedade e estresse podem se beneficiar do neurofeedback, pois a técnica ajuda a regular a resposta do cérebro a situações estressantes. Transtornos de humor: o neurofeedback pode ajudar a equilibrar as emoções, ajudando os pequenos a lidar melhor com transtornos de humor como depressão e transtorno bipolar.

o neurofeedback pode ajudar a equilibrar as emoções, ajudando os pequenos a lidar melhor com transtornos de humor como depressão e transtorno bipolar. Dificuldade de aprendizagem: o treinamento de neurofeedback tem sido usado para melhorar a concentração e o aprendizado em crianças com dificuldades de aprendizado.



Neurofeedback para adultos

Já para adultos, a neurocientista destaca que a técnica também traz inúmeros benefícios, confira alguns deles:

Ansiedade e depressão: o neurofeedback pode ajudar a reduzir os sintomas de ansiedade e depressão, promovendo um melhor equilíbrio emocional.

o neurofeedback pode ajudar a reduzir os sintomas de ansiedade e depressão, promovendo um melhor equilíbrio emocional. Esforço e exaustão: o treinamento de neurofeedback demonstrou ser eficaz na redução do estresse e no combate ao esgotamento.

o treinamento de neurofeedback demonstrou ser eficaz na redução do estresse e no combate ao esgotamento. Distúrbios do sono: a técnica pode ser uma alternativa não medicamentosa para melhorar a qualidade do sono e combater a insônia.

a técnica pode ser uma alternativa não medicamentosa para melhorar a qualidade do sono e combater a insônia. Melhorar o desempenho cognitivo: adultos que desejam melhorar as habilidades cognitivas, como memória e concentração, podem se beneficiar do neurofeedback.

Por que agendar uma avaliação?

Fátima Bana, neurocientista e psicopedagoga, diz que a consulta permite uma análise personalizada do perfil neurológico do indivíduo e a identificação das áreas que podem ser melhoradas pelo neurofeedback Arquivo Pessoal Fátima Bana diz que cada pessoa é única, com suas próprias necessidades e desafios: "A consulta de avaliação permite ao neuropsicólogo fazer uma análise personalizada do perfil neurológico do indivíduo e identificar áreas que podem ser melhoradas pelo neurofeedback". Fátima Bana diz que cada pessoa é única, com suas próprias necessidades e desafios: "A consulta de avaliação permite ao neuropsicólogo fazer uma análise personalizada do perfil neurológico do indivíduo e identificar áreas que podem ser melhoradas pelo neurofeedback".





Se deseja melhorar sua saúde mental, desenvolver habilidades cognitivas ou lidar com desafios emocionais, o neurofeedback pode ser a solução que você está procurando: "No entanto, cabe ressaltar que este artigo é apenas para fins informativos e não substitui a consulta com um neurofeedback e neuropsicólogo qualificado. As informações aqui apresentadas são baseadas em estudos e pesquisas científicas, mas os resultados podem variar de pessoa para pessoa", enfatiza Fátima Bana.