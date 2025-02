Dermatologista dá dicas para curtir o carnaval com saúde e segurança

Entre um bloquinho e outro, seu corpo precisa de atenção. No carnaval, manter-se hidratado e protegido do sol é essencial para curtir a festa sem preocupações. E o alerta é ainda maior: Minas Gerais enfrenta sua terceira onda de calor do ano e Belo Horizonte já registrou 34,1°C nos últimos dias. Diante desse cenário, é fundamental redobrar os cuidados com a pele, além de escolher bem produtos e acessórios para aproveitar a folia com conforto e segurança.







O dermatologista Diogo Pazzini, da Hapvida, alerta que o uso intenso de maquiagem, sprays, tinturas e glitter pode trazer riscos à saúde. "Para quem não abre mão de produtos do tipo, é fundamental usar alternativas seguras, de marcas conhecidas, para evitar reações alérgicas e irritações", explica. Caso ocorra dermatite de contato ou irritação, a recomendação é remover a substância, lavar bem a região com água e, se os sintomas persistirem, procurar um dermatologista.

Além disso, a exposição ao sol exige precaução extra. "O protetor deve fator de proteção superior a 30 e ser reaplicado a cada duas horas, pois suor, sol e água podem comprometer sua eficácia", destaca Pazzini. O médico enfatiza que a escolha das roupas também faz diferença. "O ideal é optar por peças leves e confortáveis, evitando tecidos sintéticos, que podem causar irritações e reações alérgicas."





Para evitar a desidratação em dias de calor intenso, o especialista recomenda ingerir bastante água e, sempre que possível, dar preferência à água de coco, que ajuda a repor eletrólitos perdidos com o suor.







Os pés também merecem atenção. "O recomendado é utilizar calçados fechados e confortáveis, como tênis, para evitar ferimentos, cortes e bolhas", orienta.