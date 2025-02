Maratona de folia: como preparar o corpo para o carnaval

Ao longo do evento, intervalos para descanso e alongamentos são essenciais para evitar lesões. Alongar as pernas, a região lombar e os ombros ajuda a reduzir a rigidez muscular e promove o relaxamento. “Para quem vai desfilar, é ainda mais importante investir em um bom preparo físico, com treinos que fortaleçam a musculatura das pernas, glúteo, panturrilha e do core, que são responsáveis pela estabilidade do corpo durante o movimento. A prática de atividades físicas antes do evento pode prevenir lesões e melhorar o desempenho”, ensina Patricia.

Para garantir um carnaval sem dores ou desconfortos, o segredo está no preparo adequado do corpo ao longo do ano. Calçados confortáveis, postura correta, hidratação constante e cuidados com os pés são fundamentais para aproveitar os dias de folia com saúde e energia.

Com esses cuidados, os foliões podem se entregar ao carnaval com muito mais disposição, sem esquecer da importância de ouvir os sinais do corpo e dar atenção aos momentos de descanso.