Carnaval e cuidados odontológicos: como se proteger de doenças nessa época

Carnaval é tempo de festa, alegria e, claro, muito beijo! Mas, no meio da folia, pouca gente se lembra de que algumas doenças bucais podem ser transmitidas através do beijo e do compartilhamento de copos e garrafas. Para curtir a folia sem preocupações, é importante entender os riscos e tomar alguns cuidados simples.

Entre as doenças mais comuns transmitidas pelo beijo está a mononucleose, também conhecida como “doença do beijo”. Causada pelo vírus Epstein-Barr, ela pode provocar febre, fadiga, dor de garganta e aumento dos gânglios linfáticos. “Ela pode ser transmitida através do contato direto com a saliva de uma pessoa infectada, o que inclui beijos e o compartilhamento de utensílios, como copos e talheres”, explica o dentista.

É fundamental também ficar atento aos sinais de problemas na boca após o período de festividade. “Se a pessoa observar pequenas lesões nas mucosas da boca, pequenas bolhas doloridas na região dos lábios, pontinhos brancos na língua e parte interna da bochecha, sensibilidade dentária, dor de dente, algum dente quebrado, inflamação gengival, ou outra mudança perceptível, é recomendado que procure um dentista”, completa Barbosa.

Como se proteger sem perder a diversão

A boa notícia é que dá para curtir o carnaval sem abrir mão da saúde bucal. Barbosa recomenda alguns cuidados simples:

Evite beijar se estiver com lesões na boca: se notar qualquer ferida ou bolha nos lábios, pode ser um sinal de infecção ativa;

Não compartilhe copos, garrafas e talheres: isso reduz o risco de transmissão de bactérias e vírus;

Mantenha a higiene bucal em dia: escove os dentes regularmente, use fio dental e não se esqueça do enxaguante bucal;

Mantenha a imunidade fortalecida: uma alimentação equilibrada e hidratação adequada ajudam o organismo a se defender melhor;

Fique atento aos sinais do seu corpo: se sentir cansaço extremo, dor de garganta persistente ou febre, procure um profissional de saúde.

A prevenção é o melhor caminho para aproveitar o Carnaval com leveza e segurança. Então, entre na folia com responsabilidade e cuide do seu sorriso!

