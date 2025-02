Carnaval de BH: transporte coletivo será reforçado durante a folia

Durante o Carnaval, o transporte coletivo de BH passará por ajustes significativos para atender à demanda. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), 285 linhas serão ampliadas, com a adição de mais de 8,1 mil viagens extras ao longo dos dias de folia, atingindo uma média diária de 13 mil viagens. No período noturno e na quarta-feira de cinzas, esse reforço chega a 20 mil viagens nos horários de pico.



Nas manhãs de sábado (1º), as linhas serão desviadas para atender tanto trabalhadores quanto foliões. A partir das 10h, trechos da área central de BH serão interditados para os desfiles, o que implicará na desativação de mais de 200 pontos de ônibus.

Para minimizar os transtornos, cartazes informativos – confeccionados em material resistente à chuva – serão instalados nos pontos interditados, indicando os locais de embarque alternativos.



Além disso, o sistema de transporte ganhará novidades tecnológicas: os usuários poderão acompanhar a localização dos ônibus em tempo real pelo Portal da PBH, consultar itinerários atualizados e até recarregar o Cartão BHBUS de forma antecipada pelo site ou aplicativo BHBUS+.

Os dados do sistema serão compartilhados com diversos aplicativos, como Bus2, Cittamobi e Movit, facilitando a consulta das informações de viagem.

Para orientar os foliões e usuários do transporte coletivo durante a folia, a Prefeitura de Belo Horizonte vai instalar seis pontos de atendimento "Posso Ajudar?".

Confira os locais:

Praça Rui Barbos

Avenida Amazonas com Rua São Paulo

Praça Diogo de Vasconcelos (Savassi)

Praça Tiradentes

Estação Pampulha

Estação São Gabriel

Estação do Move e BHBus

As estações de integração das redes Move e BHBus (Diamante, Barreiro, Venda Nova, Vilarinho e Pampulha) funcionarão 24 horas durante o carnaval. No entanto, as estações Move Rio de Janeiro e São Paulo, localizadas na Avenida Santos Dumont, ficarão fechadas no sábado (1º) das 4h às 11h59, devido aos desfiles na região, com atendimento sendo transferido para as estações Move Tamoios e Carijós.



Metrô

O Metrô BH, por sua vez, vai opera das 5h15 às 23h, com intervalos reduzidos de 10 minutos e a opção de compra antecipada pelo aplicativo Bipay.



Táxi

Para complementar a oferta de mobilidade, serão implantados 19 pontos de táxi próximos às áreas de desfiles – 16 na Área Central, 1 em Santa Tereza e 2 na Pampulha. Equipes da Superintendência de Mobilidade (Sumob) orientarão os passageiros sobre os locais de embarque.



Aplicativos de transporte

Para quem optar pelos serviços de aplicativos credenciados em BH, é essencial planejar bem as viagens. Os veículos não terão acesso às áreas reservadas para os desfiles de blocos, de modo que os passageiros deverão aguardar seus carros em vias adjacentes aos locais de desfile.

Acesso às unidades de Saúde

O plano de mobilidade também prioriza o acesso à Região Hospitalar, com a Avenida Augusto de Lima servindo de itinerário para 28 linhas com destino aos hospitais e a Avenida Alfredo Balena atendendo todas as regionais da cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

Linhas específicas – como a 33, 51, 62, 3050 e 66 – operarão 24 horas durante a folia, com itinerários ajustados para ampliar o acesso aos serviços de saúde.