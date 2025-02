Carnaval tem início antecipado em Diamantina nesta quarta-feira

Conhecida por promover um dos melhores carnavais do Brasil, Diamantina, no Alto Jequitinhonha, antecipa a festa momesma neste ano. Na noite desta quarta-feira (26/2), a animação toma conta da cidade histórica com os cortejos dos blocos D'Uh Bloco, que sairá do Largo Dom João, às 19h; e do “Concentra, mas não sai”, que se apresentará no Beco da Tecla, às 20h.

Neste ano, o carnaval de Diamantina retorna ao circuito da Praça do Mercado, onde terá um palco destinado às apresentações das bandas Bat Caverna e Bartucada, “marcas registradas” da folia no antigo Tejuco, além de outras atrações. Um dos destaques será o Conjunto Biquíni Cavadão, que se apresenta na noite de sexta-feira (28/2).

A Prefeitura de Diamantina, responsável pela organização do carnaval, anuncia que os foliões poderão dançar, pular e curtir os blocos e os cantores e grupos musicais em outros espaços: na Rua da Quitanda, no Beco do Mota e no Largo Dom João, além do Universitário do Campo do Tejuco.

Programação dos blocos

Estão previstos os cortejos de 40 blocos que vão percorrer as ladeiras, ruas e becos do Centro Histórico e o Largo Dom João até a manhã da quarta-feira de cinzas.

Nesta quinta-feira (27/2), se apresentam o bloco Mexa-se, às 18h, no Largo Dom João; e o bloco Me Ampara se não eu caio, às 20h30, na Rua do Amparo.

Na sexta-feira (28/2), haverá os cortejos dos blocos Toca Raul Diamantina, Chega chegando, Bróquia Xai-Xai, Xotear e Bloco do Raposão.

No sábado (1º/3), a folia em Diamantina será comandada pelos blocos Dús Miudinhos; Záu, bloco infantil Rato Seco, Cumékiméxi, Buraco do Cachorro, Kussu, Bloco do BAT, Nego Bola 8, Bloco do Guinda, Uai Jhow e Bloco Saiba Viver.

Já no domingo (2/3), os foliões serão arrastados na terra de JK pelos blocos IntrovirôFolia, Bartuguetos, Vila Formosa, Balaio da Folia, Vai Quem Quer, Cabeça de Porco, Aki Cê Deixa, Banda Fogosa do Sapo Seco, Bloco do Kussu e pelo bloco Balão Mágico.

Na segunda-feira (3/3), a festa terá a animação dos blocos Diamante, Bloco da Federal, Bloco da Bailarina e o Arlequim, Tô Concedi, Bloco Záu, Mirante da Palha, Vau que eu Vau, Uai Jhow e Bloco Saiba viver.

No ultimo dia oficial do carnaval na cidade, na terça-feira (4/3), a folia em Diamantina será "puxada” pelos blocos Vila Formosa, Bartuguetos, Cabeça de Porco, Banda Fogosa do Sapo Seco, Bloco Balão Mágico e Zé do Caixão e Nego Bola 8.

Programação de shows na Praça do Mercado

O carnaval da cidade histórica de 2025 tem como lema “É saudade que bate no meu coração”.

Sexta-feira (28/2): Biquíni Cavadão, Greg e Gont, Bartucada

Sábado (1/3): Atitude 67, The Orthez, Bat Caverna

Domingo (2/3): Xandreli, Day Ferreira, Clayton e Romário

Segunda-feira (3/3): Adriana Araújo, Tuca Fernandes, Bat Caverna

Terça-feira (4/3): Tô Chegando, KVSH e Bat Caverna

