Carnaval 2025: veja como será a festa no interior para fugir da folia de BH

O carnaval em Minas Gerais vai além da capital mineira, com opções para todos os gostos em cidades do interior e da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Conheça alguns municípios com seus atrativos durante a folia:

Congonhas

Em Congonhas, a Cidade dos Profetas, a 89 quilômetros de Belo Horizonte, a folia é inclusiva e convidativa já no nome: "Carnaval pra Todos". De sexta-feira (28) a 4 de março, a festa prestará homenagem ao Bloco Manda Brasa, ícone local. Com mais de 30 blocos, Congonhas terá ainda apresentação das escolas de samba Unidos da Jacuba e Casa Imperial da Rosa. Informações: @carnavalcongonhas

Cataguases

Localizada na Zona da Mata, Cataguases tem como destaque a Estação da Folia para celebrar a tradição e a cultura, unindo carnaval e preservação histórica. O resgate do Sambulante e dos blocos caricatos traz de volta a memória afetiva do carnaval de rua. O objetivo, segundo os organizadores, é valorizar artistas locais e apresentar shows de artistas de renome nacional. Serão 10 dias de intensa folia. Informações no instagram: @cataguasesprefeitura

Lagoa Santa

Na Grande BH, moradores e visitantes têm o “Lagoa Santa Folia: Carnaval, mineiridade e família”, que terá lugar na recém-inaugurada Arena Multiuso, na Praça Felipe Rodrigues, perto da orla da Lagoa Central, e na Praça da Lapinha. No sábado (1º), a Bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, do Rio Janeiro, marcará a programação, que conta ainda com shows locais e nacionais. Tem ainda feiras de artesanato e de alimentação, com rua de lazer para toda garotada. Mais informações no site de Lagoa Santa.

Nova Lima

Também na Grande BH, Nova Lima apresenta seu carnaval “A Alegria Mora Aqui”. A cidade receberá mais de 30 blocos, com atrações em 15 bairros, além de 40 desfiles, espalhados em 12 dias de carnaval. Estarão presentes o Bloco dos Sujos, que sai no domingo (2), e as escolas de samba Unidos do Rosário e União do Morro. O turístico distrito de Macacos terá uma programação cultural, voltada para quem quer curtir o Carnaval da Tranquilidade. Informações: @prefeituradenovalima.

Diamantina

Em Diamantina, o carnaval vem com o sugestivo nome de “Um patrimônio mundial de alegria e tradição”. Neste ano, a folia retorna ao seu palco maior, o Mercado Velho, no Centro Histórico. Sob o lema “É a saudade que bate no meu coração”, a festa, com expectativa de reunir 40 mil foliões por dia, será de sexta-feira (28) a 4 de março. Os tradicionais blocos estão confirmados, com destaque para BatCaverna e Bartucada. Informações: @carnavaldediamantinaoficial.

Serro

Também no Vale do Jequitinhonha, o município do Serro, que não terá o carnaval tradicional, investe no Carnaval da Tranquilidade, mostrando o que tem de melhor em natureza, cultura e gastronomia na programação “Experimente Serro, muito além do Carnaval”. Serão diversas atrações no Centro Histórico e também nos distritos de Milho Verde e São Gonçalo do Rio das Pedras, e ainda na Rota do Queijo, com visitas às fazendas produtoras da iguaria mineira. Informações: @prefeituraserromg.

Conceição do Mato Dentro

Ao lado de Serro e Diamantina, Conceição do Mato Dentro une seus atrativos naturais a um carnaval com grandes shows. O CMD Folia 2025 terá programação de noite e de dia, com matinês. Os grandes shows trazem nomes como Ara Ketu, Lauana Prado e Reinaldinho do Terra Samba. A programação conta ainda com blocos tradicionais, entre eles a Bartucada, blocos caricatos e desfiles de escola de samba tradicionais da cidade. Informações: @prefeituracmd

Mariana

Primeira vila e cidade de Minas, Mariana reafirma seu protagonismo no carnaval com o tema “Se Minas é Carnaval, Mariana é Capital!”. A programação inclui desfiles de blocos tradicionais, escolas de samba, shows e espaços temáticos para todas as idades. A folia começa na sexta-feira (28) de fevereiro, com shows e desfile das escolas de samba, na Avenida do Samba, enquanto os blocos, incluindo o icônico Zé Pereira da Chácara, tomam conta das ruas centenárias. Além da festa, Mariana valoriza a cultura com a exposição “Gigantes da Folia – A História Viva do Zé Pereira”, no Casarão Cláudio Manoel, e apresenta a trajetória do bloco mais antigo da cidade, ativo desde 1852. Informações: @vivamarianamg

Diogo de Vasconcelos

Em Diogo de Vasconcelos, na Região Central, a 168 quilômetros de BH, o carnaval tem como tema “Arte em Movimento, Alegria que Contagia”. Nas ruas Centro Histórico, estarão a postos DJs e os tradicionais blocos, com destaque para o Bloco da Sofrência e o Infantil Ra-Tim-Bum, e mais os de percussão: União Musical São Domingos e Grupo Feminino Maria do Rosário. Informações: @visitediogo

Piranga

Ao lado de Diogo de Vasconcelos, Piranga vem com o CarnaPiranga 2025 e o tema “Folia que Conta Histórias”. Um resgate da riqueza cultural do município e manifestações carnavalescas centenárias. A programação inclui apresentação dos blocos do Zé Pereira, com 107 anos de folia, e do Bloco do PEC, além de shows, matinês e ambientação na praça central do município. Informações: @prefeituradepiranga.

Ouro Preto

Ouro Preto, ex-capital de Minas e primeira cidade brasileira reconhecida como Patrimônio Mundial comemora os 20 anos do Carnaval Surreal de Ouro Preto,unindo os blocos do Caixão, Cabrobró, Praia e Chapado. Homenagem também para os 50 anos do bloco Balanço da Cobra, um dos mais irreverentes da cidade. Ao todo serão mais de 30 atrações musicais e 61 blocos espalhados entre a sede do município e os distritos.O Espaço Folia está de volta à Praça da Ufop (Universidade Federal de Ouro Preto).São quatro dias de festa, comandadas porFelipe Amorim,Filipe Ret,JammileMatuê, entre outras atrações.Informações: @carnavalouropreto_oficial

Itabirito

Em Itabirito, a 40 quilômetros de Ouro Preto e 55 quilômetros de BH, o “Meu Carnaval 2025” traz os temas “Tradição e Diversidade”, com várias atrações locais e show do Ara Ketu, além dos blocos Beiço do Wando, Chama o Síndico e Baianas Ozadas. A folia começa na quarta-feira (26), com mais de 90 apresentações – no Centro Histórico, com trios elétricos, e nos distritos de Acuruí e São Gonçalo do Bação, além de matinês no Espaço Kids, no Complexo Turístico da Estação. Infomações:@prefeituraitabirito.

Ouro Branco

Ouro Branco também não vai parar um segundo. A cidade está pronta para viver o seu “Carnaval Sustentável”, que começa na quinta-feira (27), com blocos tradicionais. O carnaval terá matinês com DJs e ruas de lazer para a garotada. Com forte tradição musical, Ouro Branco terá, no domingo, o desfile do bloco Charrete Jazz, na parte da tarde. Na segunda será a vez do inédito Carnarock, começando as 14h. Informações: @prefeituraourobranco

São Gonçalo do Rio Abaixo

Em São Gonçalo do Rio Abaixo, a 90 quilômetros de BH, o tema do carnaval é “Onde a tradição se encontra com a alegria”. O “GonçaloFolia” promete muita animação, com abertura na sexta-feira (28), na Praça Central. Extensa programação com desfile de blocos e atrações dos blocos tradicionais de BH integra a programação. Para a garotada, haverá matinês com o “Bailinho Aquático e “Tio Girafa”. A festa conta ainda com desfile de 12 blocos tradicionais na cidade. Informações: @saogoncalodorioabaixo.

Bom Jesus do Amparo

Ao lado de São Gonçalo, em Bom Jesus do Amparo, a folia leva o nome de “Carnaval Amor e Paz”, na praça central Cardeal Motta. Na programação, shows de bandas, DJs e matinês, além da fanfarra da Comunidade Quilombola de Felipe, uma tradição da cidade. Informações: @prefeitura_bomjesusdoamparo.

São João del-Rei

Um dos expoentes da Região do Campo das Vertentes, São João del-Rei traz seu Carnaval Cultural para resgatar, após décadas, suas tradições momescas, dando continuidade à alegria dos blocos de rua, à histórias das manifestações populares e ao brilho das seis escolas de samba, com forte tradição na cidade. Com 12 dias de pré-carnaval, São João del-Rei marca os dias de folia com muita segurança e o conforto. Informações: @sjdr.prefeitura

Tiradentes

Também cheia de charme, Tiradentes, com seu tradicional Carnaval Cultural, celebra, neste ano, a arte e a tradição da cidade, com shows de Sandra de Sá e Mart’nália. O evento foi planejado para valorizar a cultura local e os personagens que marcaram a história da folia local, a exemplo de Dona Leonor e Joaquim da Sinhá, que deixaram um legado na folia da cidade. A festa começa na quinta-feira e irá até 3 de março. Informações: @setur.tiradentes

Itapecerica

No Centro-Oeste mineiro, Itapecerica, já tem tudo preparado para o Itabeleza 2025. A folia foi programada para todos, com apresentações e desfiles dos tradicionais blocos Balaco Baku, Mal Dormidos, Só a Nata e Suvaco de Cobra –, além de atrações para o público infantil durante o dia. Informações: @secretariadeculturaitapecerica