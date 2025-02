Mulher embriagada desce morro de bicicleta e morre ao bater contra parede

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Uma mulher de 28 anos morreu ao bater contra a parede depois de descer um morro de bicicleta em alta velocidade em Resplendor, na Região do Rio Doce, em Minas Gerais, na madrugada desta terça-feira (25).

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o acidente ocorreu por volta de 00h40 na Rua Doutora Herondina Rosa Batalha, no bairro São Vicente. Conforme o boletim de ocorrência (BO), a via é inclinada e esburacada.

Segundo o namorado da vítima, ela havia bebido em sua casa quando decidiu ir embora por “estar tarde”. Ele recomendou que ela não fosse de bicicleta, porque estava alcoolizada e o morro é íngreme, mas ela insistiu e acabou se acidentando.

Enquanto acionava as autoridades, um vizinho do namorado da vítima o avisou que a mulher havia caído ao descer a rua em alta velocidade. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros à vítima, com tentativa de reanimação, sem sucesso.

A perícia da Polícia Civil (PC) esteve no local e encaminhou o corpo para uma funerária. A bicicleta foi entregue à família.