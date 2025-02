Consumo de álcool compromete resultados de treinos, alerta nutricionista

O consumo de bebidas alcoólicas pode comprometer significativamente os resultados dos treinos na academia. De acordo com a nutricionista da Allp Fit, Melyssa Guimarães, a ingestão de álcool pode comprometer a recuperação muscular e reduzir o desempenho físico, especialmente em treinos de força e resistência.

"O álcool afeta processos metabólicos essenciais para a recuperação muscular e o desempenho físico, como a síntese proteica e o equilíbrio de líquidos e eletrólitos", afirma Melyssa Guimarães. Segundo ela, um dos principais problemas é a interferência na síntese proteica muscular, um processo fundamental para o ganho de massa magra e recuperação pós-treino.

Melyssa destaca que a desidratação causada pelo consumo de álcool é outro fator preocupante. "Por ser um diurético, o álcool aumenta a produção de urina e a perda de líquidos e eletrólitos importantes para o corpo", explica. Isso pode resultar em fadiga precoce, câimbras e maior risco de lesões durante os exercícios.

Os impactos também podem se estender aos níveis de glicose no sangue. O fígado prioriza a metabolização do álcool e reduz temporariamente sua capacidade de produzir e liberar glicose, o que pode levar a quedas nos níveis de glicose no sangue, especialmente em indivíduos que treinam em jejum ou possuem menor reserva de glicogênio. "Na prática, isso significa menos energia disponível e menor resistência física durante o treino", ressalta.

Para aqueles que não querem abandonar completamente o consumo social de álcool, a recomendação é evitar bebidas alcoólicas nas 24 horas que antecedem um treino e manter-se bem hidratado. "O importante é encontrar um equilíbrio. Ainda que a pessoa consuma bebida alcoólica de forma moderada, seu corpo irá reagir a essa pequena quantidade, mas os impactos podem ser minimizados. Mesmo o consumo ocasional e moderado pode impactar os resultados dos treinos, mas seus efeitos podem ser atenuados com equilíbrio e hidratação adequada", conclui.