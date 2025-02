Álcool em excesso pode causar danos no quadril e artrose precoce

No Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, nesta terça-feira (18/2), especialistas alertam para os efeitos prejudiciais do consumo excessivo de álcool, que não afeta apenas a saúde mental e cardiovascular, mas também compromete a saúde das articulações, especialmente a do quadril. O abuso de álcool pode ser um fator de risco para o desenvolvimento da osteonecrose, uma condição que prejudica a articulação do quadril e pode resultar em artrose precoce, comprometendo a mobilidade e a qualidade de vida.





O consumo excessivo de álcool é amplamente conhecido por causar uma série de problemas de saúde, como dependência, inflamações no corpo e danos cerebrais. No entanto, o impacto negativo vai além do que normalmente se imagina, pois o excesso pode também afetar as articulações, em particular a do quadril.

De acordo com o ortopedista especializado em joelho e quadril, Isaías Chaves, “o excesso de álcool, além de aumentar o risco de quedas e lesões devido à perda de coordenação motora, é um fator de risco significativo para a osteonecrose da cabeça femoral, também chamada de necrose avascular.” Esta condição ocorre quando o fluxo sanguíneo para a região do quadril é interrompido, resultando em danos à articulação, o que pode causar dores intensas e dificuldades para caminhar.

Curiosamente, os sintomas dessa condição podem ser confundidos com outras doenças, como tendinites ou bursites, o que dificulta o diagnóstico inicial.



Diagnóstico



Os sintomas da osteonecrose podem variar desde dores no quadril até dificuldades para caminhar, além de dores no joelho, mesmo quando o problema está localizado no quadril. Isso torna o diagnóstico precoce um desafio. Segundo o ortopedista, muitos pacientes, inicialmente, podem ser diagnosticados de forma equivocada com tendinites ou bursites. “Devido à variedade de sintomas, é comum que o diagnóstico na fase inicial seja difícil, o que pode atrasar o tratamento adequado”, afirma Isaías. Isso pode resultar em um agravamento da condição, pois, sem o diagnóstico correto, o tratamento necessário é retardado.



Tratamento



Quando o diagnóstico é confirmado, o tratamento da osteonecrose envolve diferentes abordagens, dependendo da gravidade da condição. O ortopedista destaca que, no caso de um diagnóstico precoce, pode ser possível intervir com medidas menos invasivas, e a redução do consumo de álcool é necessária visando estabilizar a doença. Contudo, se a osteonecrose estiver avançada, a solução cirúrgica se torna a melhor escolha. “Quando a osteonecrose se instala de forma irreversível e consequentemente a artrose precoce ocorre, a substituição total do quadril por uma prótese é o caminho que soluciona as dores, além de devolver mobilidade ao paciente”, explica Isaías.

De acordo com o especialista, moderar o consumo de bebidas alcoólicas, praticar atividades físicas regularmente para fortalecer as articulações e manter um peso saudável são passos importantes para prevenir condições como a osteonecrose. Além disso, uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes essenciais para a saúde óssea, como cálcio e vitamina D, também é fundamental. A conscientização e o cuidado com o corpo como um todo são fundamentais para evitar doenças irreversíveis e garantir uma vida mais ativa e saudável.

