Que a prática de exercícios físicos é um benefício para saúde não é novidade. A realização de atividades que movimentam o corpo, além de aumentar a força, reduzir o risco de doenças cardíacas e prevenir a obesidade, também é muito importante para a construção e conservação dos ossos.





Com o passar do tempo e a idade, o envelhecimento causa o enfraquecimento dos ossos, ocorrendo, por exemplo, a osteoporose. Devido à fraqueza causada pela doença, pessoas acometidas estão sujeitas ao maior risco de quedas e quebra dos ossos, o que limita sua mobilidade.





“Ter uma boa alimentação, consumir frutas, verduras, alimentos saudáveis, ingerir alimentos ricos em cálcio, o uso de vitamina D, realizar exercícios. Tudo isso é fundamental para prevenir a osteoporose”, explica a médica reumatologista Cláudia Goldenstein Schainberg.





Assim como a execução de exercícios fortalece os músculos, também deixa os ossos mais fortes. O osso é um tecido vivo e, exercitando-o, fica firme e denso. “Ao caminhar, por exemplo, os ossos das pernas e coluna são fortalecidos. O desenvolvimento do osso vai depender do tipo de exercícios que está sendo executado. Ações com mais impacto tem mais benefícios de fortalecimento ósseo, porém pessoas diagnosticadas com osteoporose devem realizar atividades de baixo impacto, como ioga”, diz Cláudia.





O ideal é que haja no mínimo 30 minutos de atividade física, entre quatro ou mais dias por semana, feitos de uma única vez ou dividido três vezes ao dia, dez minutos cada. “Antes de começar os treinos e exercícios, busque a ajuda e indicação de um médico ou profissional da área, para que não haja problemas futuros de má realização dos exercícios”, recomenda a reumatologista.