Sentir dores no cotovelo ao realizar um movimento mais extenso com o braço ou dificuldades na hora de agachar porque o joelho está inchado são alguns dos sinais de alerta de que uma doença nas articulações pode estar se desenvolvendo. No Brasil, somente os casos de artrose atingem cerca de 15 milhões de pessoas, segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

E mesmo que não seja uma regra, é normal que esse tipo de desconforto nas articulações seja associado apenas a pessoas idosas e já com a saúde debilitada. O que, na maioria das vezes, pode impedir um diagnóstico correto e precoce em pessoas mais jovens, inclusive adolescentes. Para alertar sobre esse equívoco, Bruno Canizares, médico ortopedista e traumatologista do esporte, esclarece as principais diferenças entre artrose e artrite. Embora as duas doenças, tanto a artrose como a artrite, apresentem sintomas associados a dores nas articulações do corpo, a causa e ação de cada uma são diferentes, e isso muda a forma de tratamento.





“A artrite é uma inflamação que atinge primeiramente a membrana que reveste as articulações. É como se o próprio organismo atacasse esse tecido. Quando isso acontece, a produção do líquido que lubrifica aquela articulação aumenta, a membrana muda de espessura e acaba inflamando. Por isso, é comum que, além da dor, pacientes com artrite relatem inchaço, vermelhidão e a sensação de febre local”, explica.

Apesar de também ser causada por vírus ou bactérias, a artrite mais comum é crônica e autoimune, ou seja, de origem genética. Na maioria dos casos, começa a se manifestar a partir dos 30 anos, porém, pode surgir em pessoas mais jovens e até em crianças. Geralmente, ela atinge as articulações das mãos e dos pés, contudo, pode surgir em joelhos, cotovelos e ombros, porém sempre em pares, ou seja, nas duas mãos ou nos dois pés.





O tratamento inicial da artrite inclui medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos, bolsas de gelo e repouso. Em um segundo momento, fisioterapia para manter ou recuperar a amplitude do movimento e, por fim, exercícios para o fortalecimento muscular da região afetada. Apenas em casos extremos, quando a inflamação não é contida, a recomendação é cirúrgica.





Já a artrose ou osteoartrite é uma doença decorrente da degradação das articulações e por isso se manifesta em pessoas mais velhas, a partir dos 60 anos, atingindo coluna, quadris e ombros. “Quando envelhecemos, é natural que a produção de colágeno diminua conforme a idade avança. Isso interfere diretamente na saúde da articulação, já que o colágeno garante resistência à sua estrutura. Sendo assim, as articulações começam a apresentar fissuras e, consequentemente, inflamações”, elucidou.



Mesmo o envelhecimento sendo a causa mais comum, a artrose pode surgir em pessoas mais jovens por volta dos 40 anos, quando é resultado de um trauma articular ou efeito de sobrecargas por um longo período. Nesses casos, a pessoa que sofreu uma lesão no ligamento daquela articulação ou se desgastou em um serviço repetitivo, por exemplo, fica com algum tipo de sequela, como a mudança de postura. Isso, depois de algum tempo, pode causar artrose.





“No caso da artrose, a minha principal orientação de tratamento são os exercícios de fortalecimento muscular, pois são os músculos que garantem a sustentação das articulações. Caso eles estejam fortes e saudáveis, as articulações estarão protegidas, a rigidez e dificuldade de movimento irão diminuir e a qualidade de vida aumentar”, orienta Bruno.

Por fim, independentemente da idade, a recomendação é buscar ajuda médica assim que os sintomas persistirem. Somente em consulta e com o auxílio de exames complementares é possível diagnosticar corretamente e iniciar o tratamento.

