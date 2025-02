Homem é morto a tiros ao lado do filho no interior de Minas

Um homem, de 41 anos, foi morto a tiros no bairro Distrito Industrial, no município de Timóteo, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, na manhã desta terça-feira (25/2). Ele estava de saída temporária e acompanhado do filho menor de idade no momento dos disparos.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), pai e filho estavam sentados em um meio-fio, em frente a uma igreja, quando um carro parou na frente da dupla. Neste momento, um homem desceu do veículo e atirou diversas vezes contra o homem.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito entrou no carro, mas resolveu conferir se a vítima estava morta. Ele desceu novamente do veículo, efetuou mais um disparo, entrou no carro e fugiu do local.

De acordo com a PM, a vítima estava de saída temporária da prisão e com data marcada para retorno nesta terça.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O caso segue com a Delegacia de Polícia Civil de Timóteo.

