Clima de carnaval invade museus de Belo Horizonte

O clima de carnaval já está presente em vários museus de BH. Na programação, várias oficinas criativas, sessões de cinema e exposições que remetem à festa pagã. No Museu da Moda – MUMO (Rua da Bahia, 1.149 – Centro), a exposição “Clara Nunes – Eu sou a tal mineira” inspira os foliões. A artista já brilhou como Rainha da Guarda Civil, Rainha dos Músicos 68 e Rainha do Carnaval de BH, em 1964.

Nesta quarta (12/2) e quinta-feiras , a programação apresenta a mostra “Cine MUMO: Samba, carnaval e Clara”. Hoje serão exibidos “A tal guerreira”, “Carioca, suburbano, mulato e malandro – João Nogueira” e “O carnaval de Belo Horizonte por Léo de Jesus”. Após a sessão deste último, haverá bate-papo com Marlon de Souza Silva e Léo de Jesus, com mediação de Victor Louvisi.

No sábado (15/2), a oficina de tiara de carnaval, no MUMO, será ministrada em dois horários: às 10h e às 15h. No dia 22, é a vez da oficina de estandartes, às 14h30. Para ambas as atividades, as inscrições podem ser feitas pelo e-mail educativo.mumo@pbh.gov.br.

No Museu da Imagem e do Som – MIS BH (Avenida Álvares Cabral, 560 –Lourdes), a oficina meu banner, minhas regras, no dia 22, acontecerá das 14h às 15h30, inspirada nas criações do artista plástico Décio Noviello. Inscrições pelo e-mail educativo.mis@pbh.gov.br.

Já nos dias 20 e 27, das 14h30 às 16h30, o Museu Histórico Abílio Barreto (Avenida Prudente de Morais, 202 – Cidade Jardim) convida o público para a produção de máscaras carnavalescas. Inscrições pelo e-mail educativomhab@pbh.gov.br. Informações: https://portalbelohorizonte.com.br/.