Tem carnaval nos EUA e na Europa? Saiba como é a folia fora do Brasil

O carnaval é frequentemente associado ao Brasil, onde se transformou em um espetáculo de cores, música e alegria, simbolizado pelos desfiles grandiosos do Rio de Janeiro e pelo ritmo contagiante de Salvador. No entanto, embora o país tenha elevado a festa a um patamar de reconhecimento global, a folia de Momo não é uma celebração exclusivamente brasileira. Hoje, diversos países ao redor do mundo mantêm suas próprias versões da festa, cada uma com singularidades que refletem identidades locais.



Da elegância das máscaras de Veneza, na Itália, ao exuberante Mardi Gras de Nova Orleans, nos Estados Unidos, a data é um fenômeno universal. Essas celebrações, embora distintas em ritmos, trajes e simbolismos, compartilham um mesmo espírito de renovação, liberdade e conexão coletiva, provando que a magia do carnaval transcende fronteiras e se reinventa em cada cultura que abraça sua essência festiva.

Para Alexandre Argente, presidente da Belta (Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio) , o carnaval é uma oportunidade única para que estudantes vivenciem a cultura local e interajam com pessoas do mundo todo. “O intercâmbio vai muito além da sala de aula. Participar de festas e tradições como o carnaval permite uma imersão real no país escolhido e um aprendizado cultural que vai acompanhar o estudante por toda a vida”, destaca.

Idade média





A origem do carnaval remonta às tradições católicas da Idade Média, como um período de festividades e excessos antes da Quaresma, a fase de 40 dias de penitência que antecede a Páscoa. Atualmente, essa celebração se tornou um evento de grande expressão cultural e turística, permitindo que intercambistas vivenciem tradições locais e ampliem seu repertório cultural.

O significado do carnaval varia conforme o país e sua tradição. Para alguns, a festa representa um momento de expressão artística e histórica, enquanto para outros é uma oportunidade de reunião social e lazer. Intercambistas que escolhem vivenciar essas celebrações podem se surpreender com as diferenças culturais e aprender mais sobre o contexto local de cada país. Participar desses eventos também permite compreender os costumes e tradições influenciados por aspectos sociais e históricos.



Veneza, Itália

Carnaval em Veneza



O Carnaval de Veneza é um dos mais icônicos do mundo, com suas máscaras elaboradas e bailes luxuosos. Durante a festa, as ruas da cidade se enchem de desfiles e performances teatrais, proporcionando aos intercambistas uma experiência autêntica da cultura italiana. Além dos desfiles e festas, o carnaval também proporciona uma experiência histórica única. A cidade, conhecida por sua arquitetura e canais, oferece uma atmosfera incomparável durante as festividades, permitindo aos visitantes mergulharem no esplendor das tradições renascentistas.

Nice, França

Carnaval em Nice, na França

Considerado um dos mais famosos da Europa, o Carnaval de Nice ocorre na Riviera Francesa e é conhecido por seus carros alegóricos artisticamente decorados e pelas “batalhas de flores”, um desfile em que flores são jogadas ao público. A cidade de Nice se transforma durante o carnaval, recebendo milhares de turistas que se encantam com a mistura de cores, música e performances. Para intercambistas que buscam conhecer melhor a cultura francesa, esse evento é uma excelente oportunidade de explorar tradições artísticas e sociais do país.



Tenerife e Cádiz, Espanha

Carnaval de Tenerife



Na Espanha, duas festas se destacam: o Carnaval de Tenerife, nas Ilhas Canárias, com suas competições de rainhas do carnaval e desfiles exuberantes, e o Carnaval de Cádiz, famoso por suas “chirigotas” – grupos de músicos que satirizam temas políticos e sociais.

A folia em Tenerife é frequentemente comparada ao do Brasil por seu alto nível de animação e grandiosidade, sendo uma opção perfeita para intercambistas que querem sentir um gostinho de casa em solo espanhol. Já em Cádiz, o aspecto humorístico e crítico do evento permite uma imersão na tradição cultural espanhola de forma mais reflexiva e interativa.

Torres Vedras, Portugal

Carnaval em Torres Vedras, Portugal



Conhecido por seu humor irreverente e pelos “cabeçudos” (grandes bonecos de papel machê), o Carnaval de Torres Vedras é um dos mais tradicionais do país. Os intercambistas encontram uma atmosfera de festa nas ruas e desfiles criativos. O evento também é uma excelente oportunidade para conhecer a história portuguesa e suas influências culturais. O uso de críticas sociais nos desfiles e representações teatrais torna essa celebração um importante espaço de expressão popular.

O Mardi Gras em Nova Orleans

Mardi Gras em Nova Orleans



Nos Estados Unidos, o Mardi Gras de Nova Orleans é a versão mais conhecida do carnaval. Celebrado com desfiles de carros alegóricos, fantasias coloridas e música jazz, a festa atrai milhares de visitantes e proporciona uma vivência multicultural. A influência francesa na história de Nova Orleans está presente na forma como o evento é organizado. Para intercambistas que buscam uma experiência carnavalesca em um país de língua inglesa, o Mardi Gras oferece uma mistura única de influências europeias e americanas.